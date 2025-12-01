HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Los polémicos resultados de las últimas encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Titular Cecilia León gestionará mejoras en salas de audiencias del penal de El Milagro

Como parte de las acciones del Comité Distrital de la Unidad de Flagrancia también impulsará la pronta implementación de estos espacios en el penal de mujeres.

Se destacó la necesidad de realizar reparaciones en los espacios destinados a garantizar un servicio de justicia. Fuente: Difusión.
Se destacó la necesidad de realizar reparaciones en los espacios destinados a garantizar un servicio de justicia. Fuente: Difusión.

En su calidad de presidenta del Comité Distrital de Implementación de la Unidad de Flagrancia, la titular de la Primera Corte del Perú republicano, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita al establecimiento penitenciario de El Milagro, con el objetivo de verificar las condiciones de los espacios destinados a las salas de audiencias y videoconferencias.

Durante el recorrido, la doctora Cecilia León manifestó la necesidad de realizar acondicionamientos y reparaciones en dichos ambientes para evitar que el servicio se vea afectado. Además, mencionó que se gestionarán las mejoras para que las audiencias de los casos penales en etapa de juzgamiento, tanto en flagrancia como de proceso común, sean desarrolladas de manera oportuna y sin complicaciones de espacios o de conexión, garantizando un servicio de justicia ininterrumpido en el penal de El Milagro.

 “En mi condición de presidenta del Comité Distrital de Implementación de la Unidad de Flagrancia he efectuado esta visita para conocer el estado en que se encuentran las salas de audiencias, identificando la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y adecuación tanto tecnológica como de infraestructura, para mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía”, remarcó la presidenta de la Corte.

Por otro lado, visitó el penal de mujeres para coordinar acciones que permitan la pronta implementación de cabinas de audiencias dentro de sus instalaciones, a fin de evitar el traslado de las internas fuera del centro penitenciario, garantizando así seguridad para ellas y rapidez en las diligencias que se realicen.

El penal de mujeres no cuenta con salas de audiencia. Esto implica que las internas deben trasladarse hasta los espacios de videoconferencias del establecimiento de varones para participar de sus audiencias, generando situaciones poco seguras tanto para el personal como para las mismas investigadas. Por ello, estamos realizando las coordinaciones pertinentes para una futura implementación de cabinas dentro de sus propias instalaciones, contribuyendo a ofrecerles un ambiente seguro para el desarrollo de sus procesos”, enfatizó.

Notas relacionadas
Corte de La Libertad inaugura tercer tramo de Oralidad Civil en los Juzgados de Paz Letrado de esta especialidad

Corte de La Libertad inaugura tercer tramo de Oralidad Civil en los Juzgados de Paz Letrado de esta especialidad

LEER MÁS
Corte de La Libertad reafirma compromiso para contribuir a la reinserción social y laboral de los internos del penal

Corte de La Libertad reafirma compromiso para contribuir a la reinserción social y laboral de los internos del penal

LEER MÁS
Comisión de Acceso a la Justicia capacita a más de 60 alumnos en justicia de paz escolar

Comisión de Acceso a la Justicia capacita a más de 60 alumnos en justicia de paz escolar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025