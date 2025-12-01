HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad celebra convenio con Asociación Bioaction para impulsar gestión ambiental y protección del medioambiente

La Corte Superior de Justicia de La Libertad firma un convenio con Bioaction para impulsar el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Este acuerdo busca establecer alianzas estratégicas que expandan el conocimiento ambiental.

El convenio también incluye apoyo técnico para actividades ecológicas, eventos de reciclaje y un decálogo judicial ambiental. Fuente: Difusión.
El convenio también incluye apoyo técnico para actividades ecológicas, eventos de reciclaje y un decálogo judicial ambiental.

Con la finalidad de promover prácticas e iniciativas que contribuyan al cuidado del planeta, la Corte Superior de Justicia de La Libertad celebró un convenio de cooperación interinstitucional con la Asociación Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Bioaction.

En la breve ceremonia de firma de convenio, la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, resaltó la importancia de contar con alianzas estratégicas que permitan expandir los conocimientos y coadyuven a la implementación de buenas prácticas para promover la sostenibilidad ambiental desde la institución.

En la celebración de este convenio estuvieron presentes los doctores Walter Cotrina Miñano y Katherine Granda Fernández, presidente e integrante de la Comisión Distrital de Gestión Ambiental, respectivamente, quienes acordaron la próxima reunión para iniciar el trabajo articulado y el desarrollo de nuevas estrategias destinadas a fortalecer la gestión eficiente de los recursos en todas las sedes de la Corte de La Libertad.

Este nuevo acuerdo permitirá que la Asociación Internacional Bioaction desarrolle capacitaciones dirigidas a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo sobre temas como políticas, normas legales y administrativas vigentes sobre la materia, así como gestión de recursos, conciencia ecológica e iniciativas de protección y desarrollo medioambiental, entre otros.

Asimismo, brindarán apoyo técnico y administrativo para la realización de actividades ambientales, desarrollarán eventos y campañas de reciclaje y arborización, y presentarán un decálogo judicial ambiental que servirá como guía en la actuación de los jueces para asegurar el acceso a una adecuada justicia ambiental.

