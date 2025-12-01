Presidenta de La Corte realiza visitas de supervisión a sedes judiciales de Trujillo, El Porvenir y La Esperanza

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, visitó el Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, así como el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir y la Unidad de Flagrancia de Trujillo, con el objetivo de supervisar la labor jurisdiccional que se desarrolla en dichas sedes, en beneficio de la colectividad.

Durante su recorrido, se reunió con los magistrados y el personal a fin de solicitarles su compromiso para atender de manera eficiente y oportuna, los diferentes procesos existentes en cada dependencia, reiterando que, como Poder Judicial, la misión es impartir justicia de calidad y un trato adecuado a la colectividad.

“Nosotros servimos a la ciudadanía por lo que debemos ser más empáticos, teniendo en cuenta que cada persona que se acerca a nuestras sedes están buscando ser escuchadas y recibir la justicia que se merecen. Por ello les pido mayor comprensión y brindarles un trato justo”, aseveró la doctora León Velásquez.

Por otro lado, realizó la entrega de certificados de depósitos judiciales a madres alimentistas que se apersonaron a las sedes mencionadas para hacer prevalecer el derecho de sus menores hijos.

Asimismo, agradeció el trabajo que desarrollaron tanto los servidores como los voluntarios en el marco de la Jornada de Entrega de Depósitos de Alimentos, con la identificación y ubicación de los expedientes, así como con la comunicación directa con los usuarios para otorgarles el beneficio que les corresponde.

Finalmente, la titular Cecilia León mencionó que está efectuando las coordinaciones necesarias para la asignación de presupuesto y personal que contribuya a optimizar el sistema judicial en los juzgados que requieren atención inmediata como el de paz letrado de El Porvenir, y que –además- pronto se iniciará la mudanza del Módulo Básico de Justica de La Esperanza hacia un local temporal, hasta que culmine la construcción de la moderna sede planificada para dicho distrito.