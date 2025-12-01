HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte promueve reinserción laboral con segunda Feria de Cárceles Productivas

La Feria de Cárceles Productivas se llevó a cabo en La Libertad, promoviendo la reinserción social y laboral de internos. La iniciativa es coordinada por el INPE y la Comisión de Acceso a la Justicia.

La feria ofrece productos de calidad confeccionados en diversos materiales. Fuente: Difusión.

Una nueva edición de la Feria de Cárceles Productivas se desarrolló en la sede judicial de Natasha Alta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Esta iniciativa promovida por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad en coordinación con el INPE, busca contribuir a la reinserción social y laboral de aquellos internos e internas que buscan una segunda oportunidad.

Esta segunda fecha fue inaugurada por la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, quien agradeció las gestiones realizadas por los integrantes de la Comisión de Acceso y a los representantes del INPE, por brindar la oportunidad a la institución de exhibir los productos que confeccionan los internos, y coadyuvar a su resocialización.

Es una alegría para nosotros abrir nuevamente nuestras puertas para la exhibición y venta de los productos fabricados por los internos e internas, y cumplir, de esta manera, con una de las finalidades establecidas en nuestra Constitución: ayudar a la resocialización y reinserción de estas personas en la sociedad”, señaló la doctora León Velásquez.

Asimismo, remarcó que este tipo de actividades permite cambiar la percepción social sobre los centros penitenciarios, demostrando que no solo hay personas que continúan vulnerando los derechos, sino también muchas otras que buscan cambiar sus vidas.

Por otro lado, la titular de la primera Corte del Perú republicano enfatizó que, durante su gestión, continuará impulsando las ferias de cárceles productivas con el objetivo de brindar apoyo a quienes verdaderamente desean reparar los daños causados y mejorar su estilo de vida a través del trabajo honesto.

Cabe señalar que la feria se desarrolló hasta el viernes 13 de junio, con acceso gratuito y libre para que tanto la familia judicial como los usuarios y la comunidad en general pudieran adquirir productos confeccionados en madera, cuero, tela y otros materiales de excelente calidad.

