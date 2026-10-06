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Nuevo Chimbote: Juzgado de Familia dispone internamiento para dos adolescentes por muerte de mujer

Los adolescentes, de 14 y 17 años, reconocieron responsabilidad y acordaron propuestas de cuatro y cinco años de internamiento en un centro juvenil.

Nuevo Chimbote: Juzgado de Familia dispone internamiento para dos adolescentes. Foto: difusión.
Nuevo Chimbote: Juzgado de Familia dispone internamiento para dos adolescentes. Foto: difusión.
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El Cuarto Juzgado de Familia de la Corte del Santa que despacha la Dra. María Antonieta Mudarra Abanto aprobó hoy, 4 de octubre, el acuerdo de terminación anticipada alcanzado entre el Ministerio Público, la defensa y dos adolescentes investigados por la muerte de una mujer de 58 años, ocurrida en Nuevo Chimbote.

Durante la audiencia virtual de sustentación de internamiento preventivo, ambos adolescentes reconocieron su responsabilidad en los hechos atribuidos. A la adolescente de 14 años se le atribuye el delito de parricidio, mientras que al adolescente de 17 años se le atribuye homicidio calificado.

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Como parte del acuerdo, las partes convinieron proponer cuatro años de internamiento en un centro juvenil para la adolescente de 14 años y cinco años para el adolescente de 17 años. Asimismo, se estableció una reparación civil de S/ 2 000 por cada adolescente.

La magistrada, luego de verificar la conformidad de las partes, aprobó el acuerdo de terminación anticipada alcanzado con la Segunda Fiscalía Provincial de Familia.

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Durante la diligencia, la magistrada explicó a los adolescentes las diferencias entre la justicia penal de adolescentes y la justicia penal de adultos, así como sus derechos fundamentales, conforme al marco constitucional y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

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