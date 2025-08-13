Delegación de la Corte de la Libertad visita línea de producción de microformas con valor legal del archivo de la Corte del Santa

La visita culminó con una mesa de trabajo y simulaciones sobre el proceso de certificación. Fuente: Difusión.

Una delegación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó una visita de trabajo a nuestra sede institucional con el fin de conocer el funcionamiento de la Línea de Producción de Microformas con Valor Legal y Custodia en Bóveda Certificada de nuestro archivo.

Los visitantes fueron recibidos por el Dr. Oscar Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien expresó: "Como en la visita de cada Corte de Justicia amiga, estamos felices de recibirlos y de que puedan nutrirse de la exitosa experiencia que implementamos en nuestra Línea de Producción de Microformas con Valor Legal", manifestó.

Desde la capital y vía Meet, la doctora Carmen Cabello Orihuela, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Archivo, destacó el apoyo de la Corte del Santa hacia las Cortes del país que se preparan para implementar su respectiva Línea de Producción de Microformas con Valor Legal.

La delegación liberteña estuvo encabezada por el CPC. Henry Góngora Ortiz, gerente de la CSJL, e integrada por el ingeniero Carlomarcell Castillo Pezzutti, coordinador de Informática; la abogada Angelina Florian Obando, coordinadora de Archivo; y el arquitecto Ernesto Ríos Chávez, coordinador de Infraestructura.

Tras la recepción, los representantes de la Corte de La Libertad se dirigieron a la sede donde se encuentra ubicada la Línea de Producción de Microformas Digitales con Valor Legal y Custodia en Bóveda Certificada. Allí fueron partícipes de una simulación del proceso de certificación de las microformas digitales y su almacenamiento. Luego, hicieronuna visita a los diferentes repositorios del Archivo Desconcentrado de la Corte Superior de Justicia del Santa.

La jornada concluyó con una mesa de trabajo entre los trabajadores del Archivo y sus pares liberteños, a cargo del Ing. Jorge Desposorio Castillo, jefe del Archivo Desconcentrado CSJSA.