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Judicialidad

Juez sentencia 8 casos de alimentos en multitudinaria Feria de Justicia en Chala

Dr. Ronald Salas Quinto endosó cupones en favor de madres alimentistas y solucionó demandas de sucesiones intestadas.

Este evento buscó acercar servicios judiciales a poblaciones alejadas, promoviendo una justicia accesible y efectiva. Fuente: Difusión.
Este evento buscó acercar servicios judiciales a poblaciones alejadas, promoviendo una justicia accesible y efectiva. Fuente: Difusión.

En el marco de la feria de justicia itinerante, 'Justicia para todos' desarrollada en el distrito de Chala, el juez Ronald Salas Quinto logró resolver ocho casos de procesos de alimentos, brindando una respuesta oportuna a madres de familia que esperaban la atención de sus demandas en este populoso distrito de la provincia de Caravelí.

Durante esta jornada, que congregó a un gran número de pobladores, el magistrado también realizó 4 endoses de cupones en favor de madres alimentistas por un monto superior a S/7.589, facilitando de esta manera el acceso efectivo a los recursos económicos destinados a la manutención de sus hijos.

Asimismo, fueron sentenciados 4 procesos de sucesiones intestadas, permitiendo a los ciudadanos avanzar en la regularización de situaciones legales vinculadas a herencias, 2 rectificaciones de alimentos y dictándose 16 autos finales de alimentos.

La actividad forma parte de las actividades que realiza la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la población, especialmente en zonas alejadas, promoviendo una justicia célere, inclusiva y accesible.

En este objetivo apoyaron decididamente y de forma ininterrumpida durante ocho horas consecutivas, los jueces Vidal Jordán Ticona, Aldo Rodríguez Huanqui y Wilmer Vera Machaca, quienes junto a los defensores públicos Gonzalo Benavente y Milton Torres dieron soporte legal a esta campaña de justicia itinerante.

Por su parte los psicólogos Víctor Niebles, Mayra Mendoza y Mireya Sucasaca prestaron atención personalizada a decenas de mujeres y varones de todas las edades que acudieron a esta feria de justicia.

Una jornada extraordinaria cumplieron los aliados estratégicos como RENIEC que inscribió a niños y adultos mayores totalmente gratis.

La ONG Paz Perú atendió odontológicamente a decenas de pobladores quienes fueron beneficiados con curaciones y extracciones gratuitas. Lo propio hizo la óptica CMR Arequipa con mediciones oftalmológicas.

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