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Judicialidad

Juez habla directo y claro sobre consecuencias penales de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar

Ante alumnos de colegio secundario de Chala.

Estas actividades buscan fomentar la cultura jurídica en la comunidad escolar. Fuente: Shutterstock.
Estas actividades buscan fomentar la cultura jurídica en la comunidad escolar. Fuente: Shutterstock.

El juez Vidal Jordán Ticona del Módulo de Sanción Penal para Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de Justicia de Arequipa brindó una charla ilustrativa a la población escolar de la institución educativa Hortencia Pardo Mancebo.

El magistrado fue claro al precisar a los estudiantes de los últimos años de educación secundaria las consecuencias que conllevan la comisión de delitos derivados de la violencia familiar, especialmente los que tienen implicancia sexual.

El magistrado, apoyado por psicólogos del Módulo Judicial Integrado de Arequipa, prestó orientación especializada a un nutrido grupo de estudiantes que se mostró muy receptivo ante la información proporcionada.

Estas charlas de cultura jurídica se enmarcan en las actividades que realiza la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el distrito de Chala, provincia de Caravelí en coordinación con la DEMUNA de la municipalidad de Chala.

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