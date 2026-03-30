Joven de 32 años accede a inscripción extemporánea ante RENIEC durante Feria de Justicia Itinerante

Una joven de 32 años, identificada como Naty, natural de Puno, logró - por primera vez - su inscripción extemporánea ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), lo que le permitirá acceder a su Documento Nacional de Identidad (DNI) y proyectar un futuro con mayores oportunidades para su vida.

Naty fue una de las beneficiarias de la feria de justicia itinerante 'Justicia para Todos', organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, desarrollada en el distrito de Chala, donde cientos de pobladores accedieron a orientación y servicios legales.

Gracias al trabajo articulado con RENIEC, aliado estratégico de la Corte, y la intervención de la registradora Cindy Rojas, se gestionó su inscripción extemporánea, trámite que permitirá la emisión de su DNI electrónico en un plazo aproximado de un mes.

La joven se encontraba en condición de indocumentación, situación que la exponía a diversas formas de vulnerabilidad, incluida la explotación laboral, problemática que fue advertida durante la jornada de justicia itinerante.