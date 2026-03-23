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Judicialidad

Sentencias inmediatas se expidieron en primera campaña de Acceso a la Justicia del 2026 en Caylloma

Comisión distrital de Acceso a la Justicia retomó jornadas itinerantes en Tambo Lago del Colca.

Profesionales brindaron atención legal, odontológica y psicológica. Fuente: Difusión.
Profesionales brindaron atención legal, odontológica y psicológica. Fuente: Difusión.

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa reinició, con éxito, las campañas de Justicia Itinerante en el tambo Lago del Colca, ubicado en el distrito de Callalli, provincia de Caylloma, llevando servicios judiciales a una de las zonas más alejadas de la región.

Durante la jornada, el juez de Paz Letrado de Chivay, Flabio Díaz Machaca, emitió de manera inmediata, seis sentencias de rectificación de partidas de nacimiento y matrimonio a favor de adultas mayores, quienes durante años enfrentaron dificultades debido a errores en sus documentos de identidad.

Con estas acciones de acercamiento de una justicia efectiva y eficaz, no solo restituyen derechos fundamentales, sino que también devuelven dignidad y seguridad jurídica a las beneficiarias.

Con estas acciones, la Comisión de Acceso a la Justicia de Arequipa reafirma su compromiso de garantizar un acceso real y oportuno al sistema judicial, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y promoviendo una cultura de igualdad, inclusión y respeto a la legalidad.

Los jueces integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia, César de la Cuba Chirinos, Nolam Talavera Zapana y Crisley Herrera Clauré, brindaron orientación legal directa a los pobladores del distrito, mientras que aliados estratégicos ofrecieron atención odontológica y oftalmológica gratuita, ampliando el impacto social de la intervención.

Los psicólogos especializados, Gloria Gonzales López y Luis Medina Ascensio del Módulo Judicial Integrado de Violencia Familiar, brindaron charlas y atendieron consultas personalizadas de la población.

Esta importante actividad se realizó con el valioso apoyo de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, RENIEC y el programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en un esfuerzo coordinado por acercar el Estado a quienes más lo necesitan.

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