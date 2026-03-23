ODAJUP inicia verificación del cumplimiento de horarios y transparencia en Juzgados de Paz

Hasta ahora, se han inspeccionado juzgados de San Juan de Dios, Apurímac e Independencia. Fuente: Difusión.

Hasta ahora, se han inspeccionado juzgados de San Juan de Dios, Apurímac e Independencia. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de garantizar una atención oportuna y transparente en beneficio de la ciudadanía, la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte Superior de Justicia de Arequipa inició un plan de visitas de verificación en diversos juzgados de Paz de la provincia.

Estas acciones contemplan la supervisión del cumplimiento de los horarios de atención, la adecuada publicación del cuadro de aranceles y el correcto llenado de los libros de función judicial y notarial, aspectos fundamentales para fortalecer la confianza de la población en este importante servicio de justicia.

La jefa de ODAJUP, Dra. Yanina Córdova Tejada, lidera personalmente estas visitas, recorriendo distintos despachos con la finalidad de constatar el adecuado funcionamiento de los juzgados y promover buenas prácticas en la administración de justicia de paz.

Hasta el momento, la comitiva ha inspeccionado los juzgados de paz de San Juan de Dios en el distrito de Hunter, así como Apurímac e Independencia en Alto Selva Alegre, donde ejercen funciones los jueces Marcos Talavera Juárez y Lucio Flores Huamaní, respectivamente.