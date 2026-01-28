Reconocen trayectoria de servidores que cesaron en sus funciones en la CSJAR

En un emotivo acto institucional, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, rindió un merecido homenaje a los servidores judiciales, Mario Revilla Romero y Edgard Arpi Inofuente, quienes culminaron su etapa laboral al servicio del Poder Judicial, en reconocimiento a su destacada trayectoria, compromiso y vocación de servicio en la administración de justicia.

La ceremonia fue presidida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, quien expresó su gratitud y reconocimiento a los homenajeados por los años de entrega, responsabilidad y profesionalismo demostrados a lo largo de su carrera institucional como técnico judicial de los juzgados de Paz Letrado Familia y el auxiliar judicial de la Central de Notificaciones, respectivamente.

Durante el acto, se resaltó que el trabajo de los servidores judiciales constituye un pilar fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en beneficio de la ciudadanía en general, ante lo cual se entregó recordatorios que perennizarán su trayectoria en la institución.

Jueces y servidores judiciales tomaron parte de este merecido homenaje que concluyó con aplausos y vítores a los destacados servidores judiciales.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa reafirma su reconocimiento a quienes dedicaron años de servicio a la institución y les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de sus vidas.