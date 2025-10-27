Módulo Penal de Violencia fortalece la labor de especialistas de los Centros Emergencia Mujer

El evento promovió un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentan los profesionales en la atención a víctimas. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales que brindan acompañamiento legal a las víctimas de violencia, la jueza Crisley Herrera Claure, coordinadora del Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, capacitó a los especialistas de los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM).La capacitación abordó el tema “El actor civil en los procesos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, enfatizando la relevancia del rol de los abogados en la defensa de los derechos de las víctimas y en la construcción de procesos transparentes y justos.

Durante su exposición, la magistrada destacó la necesidad de que los informes legales y las actuaciones procesales sean claros, detallados y sustentados, de modo que contribuyan al fortalecimiento de la investigación y garanticen un acompañamiento efectivo a las personas afectadas por la violencia, así evitar la impunidad en estos casos tan sensibles.

El taller, realizado en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, permitió un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos que enfrentan los profesionales del sistema de atención a víctimas, quienes cumplen una labor fundamental en la respuesta integral frente a la violencia.