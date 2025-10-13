Lucha contra la violencia a mujeres se plasmó en muestra fotográfica

El Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; inauguró la exposición fotográfica, “Acciones que nos acercan” en la primera cuadra de la calle Mercaderes, en el centro de Arequipa. Este evento marcó el inicio de las actividades conmemorativas por el séptimo aniversario de esta sede judicial, invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre la lucha contra la violencia familiar.

La muestra digital destacó las diversas intervenciones realizadas a lo largo de estos años, incluyendo campañas regionales, capacitaciones a la Policía Nacional para la correcta toma de denuncias, charlas preventivas en instituciones educativas y programas descentralizados de escuela para padres. Cada imagen evidenció el esfuerzo institucional para acercar la justicia a las comunidades más vulnerables.

Más de mil transeúntes tuvieron la oportunidad de recibir orientación especializada y conocer la ruta de atención contemplada en la Ley 30364. La jornada contó con el apoyo de la Instancia Provincial de Concertación para la Lucha contra la Violencia Familiar y la Policía Nacional del Perú, consolidando un frente articulado en defensa de los derechos de las mujeres y familias.