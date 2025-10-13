HOYSuscripcion LR Focus

Jueces del país exigen presupuesto para implementar justicia ambiental

Corte de Arequipa es sede de VII congreso internacional de justicia especializada 

Más de 150 jueces y expertos internacionales participarán en el congreso. Fuente: Difusión.
Con una enérgica llamada para la asignación de recursos económicos que permitan implementar un sistema de justicia especializada en materia ambiental, se inició el VII Congreso Internacional de Justicia Medio Ambiental que tiene como sede la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

El Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Ambiental del Poder Judicial, juez supremo Javier Arévalo Vela, fue enfático en señalar que los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben prestar una atención especial al tema ecológico con la creación de juzgados, fiscalías y otras dependencias especializadas que trabajen por evitar la impunidad de graves delitos derivados de una irresponsable política ambiental.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, puso en relieve la realización de este evento internacional en Arequipa, el mismo que realza la conmemoración por los 200 años de instalación de la institución y que está concebido no sólo como una cita académica sino como una afirmación del compromiso ético y jurídico que todos tenemos como servidores del estado frente al cuidado que debemos tener del planeta que habitamos.

La autoridad judicial, resaltó que en un contexto como el que atravesamos de cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, el rol de Poder Judicial se vuelve trascendental por cuanto desde un enfoque científico, con profunda sensibilidad humana y visión global, renovaremos el compromiso con una justicia transparente, guiada por principios de sostenibilidad, equidad y respeto por el medio ambiente.

Durante este espacio, se analizarán grandes desafíos que tiene la justicia para evitar la impunidad de graves delitos medio ambientales de personas que actúan en organizaciones criminales que tienen el poder económico suficiente para evadir la acción de la justifica ante lo cual se exige además una verdadera articulación de esfuerzos.

Durante 3 días, más de 150 jueces, operadores de justicia y representantes de instituciones vinculadas a justicia ambiental, participarán de este evento especializado que reúne además a destacados expositores internacionales y nacionales renombrados, quienes analizarán temas puntuales que permitirán obtener conclusiones que permitan preservar el medio ambiente, desde diversas perspectivas.

El VII Congreso Internacional de Justicia Medio Ambiental es organizado por la Comisión de Medio Ambiente del Poder Judicial con el respaldo de la cooperación internacional.

