Módulo Penal de Violencia de Arequipa capacita a profesionales del CEM y Servicio de Atención Urgente

Jueza destacó la importancia del informe social en procesos penales por delitos de violencia.

Este tipo de formaciones busca fortalecer la labor de profesionales en la atención a víctimas. Fuente: Difusión.
En el marco de las acciones conjuntas entre el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la jueza Janeth Acabana Mamani, del Módulo Penal de Violencia de Arequipa, participó como ponente en una jornada de capacitación dirigida a profesionales de los Centros Emergencia Mujer y del Servicio de Atención Urgente de la región.

La magistrada expuso el tema “Importancia de la sustentación oral del informe social en el proceso penal por delitos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, resaltando el rol fundamental de los informes sociales en la acreditación de la violencia y en la protección de los derechos de las víctimas dentro del sistema de justicia.

Durante su exposición, la magistrada enfatizó que los informes elaborados en casos de denuncias deben ser lo más detallados y precisos posibles, ya que constituyen una herramienta esencial para brindar un adecuado respaldo a las víctimas y garantizar procesos judiciales transparentes y confiables.

Asimismo, resolvió dudas de los participantes y, con la información brindada, contribuyó a que las profesionales puedan desempeñar de mejor forma su labor en favor de las víctimas, fortaleciendo la primera línea de atención frente a la violencia.

Con espacios de formación como este, el Módulo Penal de Violencia de Arequipa reafirma su aporte en la prevención y sanción de la violencia, consolidando un trabajo coordinado para construir una sociedad libre de violencia.

