Judicialidad

Corte de Lambayeque fortalece servicio judicial

Con mejoras en los ambientes de Oyotún.

Se busca optimizar atención y condiciones laborales para el servicio de justicia. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo la ceremonia de mejoramiento de los ambientes de los órganos jurisdiccionales de Oyotún, con el objetivo de optimizar las condiciones de trabajo y atención al público en beneficio de los usuarios del servicio de justicia en esta jurisdicción.

La ceremonia se inició con la entonación del Himno Nacional del Perú, seguida de las palabras de bienvenida a cargo del juez decano, Dr. Hernán Cabrera Montalvo, quien resaltó que las acciones de mejora, ya sea en infraestructura, equipamiento, tecnología o condiciones laborales, constituyen pasos concretos hacia un buen servicio de justicia, más humano, transparente y cercano al ciudadano.

Asimismo, precisó que la producción judicial en los juzgados de Oyotún viene cumpliendo con los estándares establecidos a nivel nacional, lo cual se refleja en la emisión oportuna de sentencias y resoluciones. Agregó que el compromiso del equipo jurisdiccional se evidencia también en la participación en jornadas ordinarias y extraordinarias, incluyendo jornadas sabatinas, con el propósito de brindar una atención eficiente y de calidad al litigante.

Posteriormente, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa en reconocimiento a la mejora de los ambientes, acto que estuvo a cargo del alcalde distrital de Oyotún, Mg. Moisés Fernández Guevara, y del juez decano Hernán Cabrera Montalvo. Seguidamente, el reverendo padre Martín Palacios Montero, de la Parroquia San Juan Bautista de Oyotún, impartió la bendición de los ambientes judiciales. Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, destacó que, pese a los limitados presupuestos en todo el Estado, se dispuso a atender las necesidades de mejora de los ambientes y las condiciones laborales de los trabajadores judiciales.

“Sin un buen ambiente, no se puede cumplir adecuadamente con las responsabilidades, y esto se proyecta directamente hacia los usuarios. Los usuarios llegarán a gusto a resolver sus problemas. Mejorar el servicio es el objetivo.

