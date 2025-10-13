Oficina Descentralizada de Control de Lambayeque atiende quejas y reclamos en sede judicial de Ferreñafe
La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC Lambayeque) realizó una supervisión en Ferreñafe para atender quejas sobre el servicio judicial.
La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC Lambayeque), liderada por la Mg. Ana Elizabeth Salés del Castillo, realizó una visita de atención y supervisión a la sede judicial de Ferreñafe, en el marco del programa “La queja que mejora la justicia”, con el propósito de recoger directamente las inquietudes y denuncias de los usuarios del servicio de justicia.
Durante la jornada, el equipo de la ODANC recepcionó quejas y reclamos relacionados con la desatención en los trámites de procesos judiciales, así como sobre conductas disfuncionales de jueces y personal jurisdiccional, promoviendo espacios de diálogo y escucha activa con la ciudadanía.
La atención se desarrolló de manera presencial en las instalaciones del Módulo Judicial de Ferreñafe y también a través de llamadas telefónicas, a fin de garantizar el acceso y participación de todos los usuarios interesados en comunicar sus observaciones o malestares respecto al servicio judicial.
Esta iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control, transparencia y mejora continua en la administración de justicia, permitiendo que la ciudadanía exprese sus quejas en un entorno accesible, confidencial y orientado a la corrección oportuna de disfunciones en el desempeño judicial o administrativo.
Con estas acciones la ODANC Lambayeque reafirma su compromiso con el mejoramiento de la calidad del servicio judicial y la consolidación de una justicia más eficiente, íntegra y cercana a la población.