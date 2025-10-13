Corte de Lambayeque impulsa campaña de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres y grupos familiares en mercados de la región

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el doctor César William Bravo Llaque, continúa fortaleciendo su labor preventiva y de acercamiento a la comunidad con el desarrollo de una campaña de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, a cargo del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, dirigido por la abogada Blanca Cavero Laca.

El objetivo principal de esta iniciativa es promover la prevención de la violencia familiar y de género, así como facilitar el acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

A través de estas jornadas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque busca acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, trasladando su acción a los mercados locales y generando espacios de diálogo, información y orientación directa con la población. De esta manera, se fomenta una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica en la comunidad.

La campaña ha demostrado una gran aceptación por parte del público, evidenciada en experiencias anteriores como la realizada en el mercado A-Z, cuya alta participación ciudadana motivó la ampliación de estas acciones a otros puntos de la región.

Durante el mes de octubre, las actividades se vienen desarrollando en los siguientes centros de abasto:

Mercado Modelo de Chiclayo – 09 de octubre

Mercado Atusparias (José Leonardo Ortiz) – 11 de octubre

Mercado Los Pueblos – 23 de octubre

Mercado Buenos Aires (frente al Paseo Las Musas) – 30 de octubre

Cada jornada incluye actividades de sensibilización, distribución de material informativo, charlas y capacitaciones, en articulación con instituciones públicas y privadas de la región Lambayeque. Además, se difunden los canales de atención de denuncias a través del WhatsApp 922 408 264, donde se brinda información y acompañamiento especializado de manera confidencial y oportuna.