Magistrados de Jaén y Cutervo no detienen su trabajo y garantizan continuidad de audiencias

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) reafirma su compromiso con el servicio a la ciudadanía y garantiza la continuidad de sus labores judiciales en todas sus sedes, pese a los paros que se registran a nivel nacional, especialmente en esta zona del país, que forma parte de la jurisdicción de la CSJLA. Desde el auditorio de la sede central Manuel Huangal Naveda, magistrados de las provincias de Cutervo y Jaén vienen desarrollando con total normalidad sus audiencias y actividades jurisdiccionales, priorizando el derecho de los usuarios a una justicia oportuna y sin interrupciones.

Entre los magistrados que continúan sus funciones se encuentran el Dr. Lucas Olivera Coronado, juez del Juzgado Civil Permanente de Cutervo; el Dr. David Pérez Reyes, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo; el Dr. Nicolás Segundo La Torre Maradiegue, juez del Juzgado Unipersonal Permanente de Cutervo; el Dr. Jorge Itamar Reupo García, juez del Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cutervo; el Dr. Erikson Diomar Esparza Rodríguez, juez del Juzgado de Paz Letrado de Cutervo; la Dra. Cecilia Labrín Romero, jueza del Juzgado Especializado de Familia de Jaén; y el Dr. Hugo Barrantes Barboza, juez del Juzgado de Familia Permanente de Jaén.

Durante este periodo, los magistrados y su personal jurisdiccional, especialistas legales, asistentes y secretarios judiciales, vienen realizando sus labores en el auditorio de la sede central, donde han adaptado sus despachos temporales para garantizar la continuidad del trabajo judicial. Las audiencias se desarrollan de manera ininterrumpida, demostrando el compromiso institucional con la celeridad procesal, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de las partes procesales.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, bajo la presidencia del Dr. César William Bravo Llaque, reafirma su firme decisión de mantener activa la administración de justicia en toda su jurisdicción, asegurando que las necesidades de los ciudadanos sean atendidas con eficiencia, responsabilidad y sin interrupciones, incluso en contextos de dificultad nacional.