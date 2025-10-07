HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
Judicialidad

Magistrados de Jaén y Cutervo no detienen su trabajo y garantizan continuidad de audiencias

Magistrados desarrollan audiencias y diligencias con total normalidad en la sede central Manuel Huangal Naveda.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque garantiza el servicio a los ciudadanos en sus sedes. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque garantiza el servicio a los ciudadanos en sus sedes. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) reafirma su compromiso con el servicio a la ciudadanía y garantiza la continuidad de sus labores judiciales en todas sus sedes, pese a los paros que se registran a nivel nacional, especialmente en esta zona del país, que forma parte de la jurisdicción de la CSJLA. Desde el auditorio de la sede central Manuel Huangal Naveda, magistrados de las provincias de Cutervo y Jaén vienen desarrollando con total normalidad sus audiencias y actividades jurisdiccionales, priorizando el derecho de los usuarios a una justicia oportuna y sin interrupciones.

Entre los magistrados que continúan sus funciones se encuentran el Dr. Lucas Olivera Coronado, juez del Juzgado Civil Permanente de Cutervo; el Dr. David Pérez Reyes, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo; el Dr. Nicolás Segundo La Torre Maradiegue, juez del Juzgado Unipersonal Permanente de Cutervo; el Dr. Jorge Itamar Reupo García, juez del Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cutervo; el Dr. Erikson Diomar Esparza Rodríguez, juez del Juzgado de Paz Letrado de Cutervo; la Dra. Cecilia Labrín Romero, jueza del Juzgado Especializado de Familia de Jaén; y el Dr. Hugo Barrantes Barboza, juez del Juzgado de Familia Permanente de Jaén.

Durante este periodo, los magistrados y su personal jurisdiccional, especialistas legales, asistentes y secretarios judiciales, vienen realizando sus labores en el auditorio de la sede central, donde han adaptado sus despachos temporales para garantizar la continuidad del trabajo judicial. Las audiencias se desarrollan de manera ininterrumpida, demostrando el compromiso institucional con la celeridad procesal, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de las partes procesales.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, bajo la presidencia del Dr. César William Bravo Llaque, reafirma su firme decisión de mantener activa la administración de justicia en toda su jurisdicción, asegurando que las necesidades de los ciudadanos sean atendidas con eficiencia, responsabilidad y sin interrupciones, incluso en contextos de dificultad nacional.

Notas relacionadas
Paro en Cajamarca: rondas campesinas bloquean carretera Fernando Belaúnde y aíslan el norte del país

Paro en Cajamarca: rondas campesinas bloquean carretera Fernando Belaúnde y aíslan el norte del país

LEER MÁS
16 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará el primer laboratorio de criminalística y forense del país

16 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará el primer laboratorio de criminalística y forense del país

LEER MÁS
Corte de Lambayeque participa en el III Encuentro de Módulos Especializados de Protección y Sanción

Corte de Lambayeque participa en el III Encuentro de Módulos Especializados de Protección y Sanción

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

LEER MÁS
Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

LEER MÁS
Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

LEER MÁS
Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Judicialidad

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025