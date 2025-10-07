HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jueces de paz escolar conocen de cerca cómo funciona la Unidad de Flagrancia de Lambayeque

Estudiantes de los colegios Félix Tello, Santa Magdalena Sofía y Elvira García y García participaron en la Pasantía a Jueces de Paz Escolar, organizada por la Corte de Lambayeque para promover el acceso a la justicia y la cultura de legalidad.

La iniciativa busca promover valores y convivencia pacífica desde las aulas. Fuente: Difusión.
La iniciativa busca promover valores y convivencia pacífica desde las aulas. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de acercar el sistema de justicia a la comunidad educativa y fortalecer la formación ciudadana de los jóvenes, la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), en coordinación con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, inauguró la mañana del 6 de octubre la Pasantía a Jueces de Paz Escolar, dirigida a líderes estudiantiles de instituciones educativas de la provincia.

Participaron los jueces de paz escolar de los colegios Félix Tello, Santa Magdalena Sofía y Elvira García y García, quienes conocieron de manera directa cómo funcionan los despachos judiciales, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de la Unidad de Flagrancia, considerada una de las más eficientes y modernas del país por su atención inmediata a los casos en flagrancia delictiva.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien destacó la importancia de estas iniciativas que promueven el conocimiento del sistema judicial entre los jóvenes.

“Es fundamental que ustedes, como líderes escolares, comprendan cómo funciona la justicia y el rol que cumplen los distintos operadores. La formación en valores, respeto y convivencia pacífica empieza con el conocimiento de sus derechos y deberes”, precisó el presidente durante su intervención.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Juan José Herrera Sánchez, juez coordinador de la Unidad de Flagrancia, quien resaltó la relevancia de fortalecer los lazos entre el Poder Judicial y las instituciones educativas, señalando que la justicia también se construye desde la escuela, con jóvenes comprometidos con la legalidad y la resolución pacífica de conflictos.

El magistrado enfatizó, además, que los jueces de paz escolar cumplen un rol importante dentro de sus colegios, al promover el diálogo, la mediación y el respeto entre sus compañeros, contribuyendo a prevenir conflictos y fomentar una convivencia escolar armoniosa.

En representación de la Comisión de Acceso a la Justicia, el secretario técnico Jorge Vargas hizo entrega de un presente a cada estudiante participante, en reconocimiento a su compromiso con la convivencia escolar y la cultura de paz.

Tras la foto oficial, los jóvenes iniciaron un recorrido guiado por el Lic. David Benavides Campos, quien explicó de manera didáctica el trabajo articulado que realizan el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia dentro de la Unidad de Flagrancia.

Asimismo, los representantes de cada institución explicaron a los estudiantes, de forma dinámica y práctica, cómo se recibe una denuncia, cómo se detiene a una persona en flagrancia, cómo se formula la acusación fiscal y cómo el juez evalúa los elementos para dictar las decisiones judiciales, resaltando la importancia del trabajo coordinado para brindar una respuesta rápida y eficaz a la ciudadanía.

Finalmente, la docente Viana Cecilia Perales Calderón, del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del colegio Santa Magdalena Sofía, expresó su satisfacción por la experiencia: “Esta pasantía permite que nuestros estudiantes valoren la labor de los jueces y comprendan cómo se imparte justicia. Es una experiencia formativa que los motiva a ser ciudadanos responsables y agentes de cambio.”

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la educación, la prevención y la construcción de una cultura de legalidad en las nuevas generaciones, fortaleciendo el vínculo entre la justicia y la comunidad educativa, y reconociendo la valiosa labor que desempeñan los jueces de paz escolar como promotores del respeto, la empatía y la justicia dentro de sus instituciones.

