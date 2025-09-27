HOYSuscripcion LR Focus

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Judicialidad

Más de 800 usuarios beneficiados con feria Llapanchikpaq justicia 2025

Más de 800 personas fueron atendidas en Sarín durante la feria Llapanchikpaq Justicia 2025, acercando servicios legales, médicos y sociales a comunidades vulnerables.

Importante actividad judicial en el norte del país. Fuente: Difusión
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a un equipo de magistrados, personal jurisdiccional, servidores administrativos y miembros de la Comisión de Acceso a la Justicia, se trasladó hasta el Tambo Ticapampa, en el distrito de Sarín, para llevar a cabo la novena edición de la Feria Nacional Simultánea Llapanchikpaq Justicia 2025.

Esta actividad benefició a más de 800 personas con servicios como orientación, recepción de consultas y formulación de demandas en procesos de alimentos, filiación, casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, entre otros; uso y funcionamiento del Botón de Pánico; tramitación de antecedentes judiciales; registro de deudores alimentarios morosos; consultorio médico y psicológico.

En la inauguración, la presidenta Cecilia León destacó la presencia de diversas entidades públicas, quienes también se unieron a este esfuerzo para ofrecer sus servicios a la comunidad. En su discurso, subrayó que este evento es parte de una iniciativa impulsada por la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, con el fin de acercar la justicia a las poblaciones más vulnerables, reducir las brechas que impiden el acceso a una justicia equitativa e igualitaria y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin distinción.

Además, realizó la donación de dos sillas de 9ruedas a dos menores de edad en condición de vulnerabilidad, a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida, aportando de esta manera, a la autonomía e independencia de las beneficiadas.

