Judicialidad

Presidencia de la CSJ de La Libertad impulsa modernización y fortalecimiento de la justica en Parcoy- Retamas

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, realiza visita en Parcoy para supervisar y mejorar el servicio de justicia en la región.

Durante su visita, se dialogó con magistrados y personal judicial para identificar necesidades. Fuente: Difusión.
Durante su visita, se dialogó con magistrados y personal judicial para identificar necesidades. Fuente: Difusión.

Con el propósito de supervisar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y garantizar un servicio de justicia eficiente, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, dispuso una visita administrativa a la subsede de Parcoy, ubicada en el centro poblado de Retamas, en el marco del Plan de Monitoreo Institucional.

Durante la jornada, la titular de la institución dialogó con magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, a fin de identificar las principales necesidades logísticas, de infraestructura y de recurso humano que requieren atención prioritaria. Asimismo, se recogieron propuestas orientadas a optimizar los procesos y fortalecer la calidad del servicio judicial en beneficio de la ciudadanía de los distritos de Parcoy, Huayo, Pías y Pataz, que conforman la competencia territorial de los juzgados de dicha subsede.

En este contexto, la Presidencia de la Corte viene articulando esfuerzos para la próxima instalación de la red WAN, que permitirá habilitar el Sistema Integrado Judicial (SIJ), el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), la Mesa de Partes Electrónica (MPE), el portal de Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ), los boletines y requisitorias electrónicas (RQe), la plataforma interconectada con el INPE, y demás aplicativos institucionales. Estas acciones reducirán significativamente las barreras de acceso a los órganos jurisdiccionales y reforzarán la labor de los Juzgados de Paz Letrado y Mixto Transitorios de Parcoy, vigentes desde el 1 de setiembre de 2023 y el 1 de mayo de 2024, respectivamente.

<em>Se implementarán nuevas tecnologías como la red WAN y sistemas electrónicos para optimizar procesos judiciales. Fuente: Difusión.</em>

Se implementarán nuevas tecnologías como la red WAN y sistemas electrónicos para optimizar procesos judiciales. Fuente: Difusión.

La presidenta destacó el compromiso de los magistrados y personal jurisdiccional, reafirmando la política institucional de acercar la justicia a las zonas más alejadas y asegurar condiciones adecuadas para el desempeño de la función judicial.

Asimismo, recalcó la importancia de cumplir con las metas mensuales de producción jurisdiccional, de modo que el trabajo realizado se refleje en los indicadores oficiales y contribuya a la prórroga de vigencia de los órganos jurisdiccionales transitorios.

De igual forma, se dispusieron medidas inmediatas para atender requerimientos de infraestructura y mobiliario, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de magistrados y personal jurisdiccional.

Cabe señalar que la comitiva de visita estuvo conformada por el Lic. Kike Figueroa Auca, jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas, y el Abg. Aldo Aníbal Gutiérrez Fabián, jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, bajo el liderazgo de la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de La Libertad reafirma su compromiso de modernizar la gestión judicial y garantizar un acceso oportuno, eficiente y transparente a la justicia en beneficio de la población altoandina de la provincia de Pataz.

