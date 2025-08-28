Módulo Judicial Integrado de Jaén acerca servicios de justicia a San Miguel de las Naranjas

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del 3° Juzgado de Familia Sub especializado en Violencia – Jaén, llevó a cabo el jueves 21 de agosto de 2025 una jornada itinerante en el centro poblado San Miguel de las Naranjas, con el propósito de acercar los servicios de justicia a la ciudadanía y promover una cultura de prevención frente a la violencia familiar.

Esta intervención se enmarca en las Actividades Itinerantes de Prevención de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, previstas en la Ley N.° 30364. La finalidad es contribuir a fortalecer la prevención de la violencia de género, así como fomentar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres y de la población vulnerable.

Durante la jornada se difundió la campaña de lucha contra la violencia hacia la mujer, se colocaron afiches en lugares estratégicos de la localidad, se desarrolló un taller de sensibilización sobre violencia familiar y se brindó atención directa a la población mediante la resolución de consultas, asesoramiento legal, orientación y contención psicológica.

La actividad fue conducida por el juez del 3° Juzgado de Familia Sub especializado en Violencia de Jaén, Dr. Daniel Benites Coronel, junto a su equipo de trabajo, quienes compartieron con padres de familia, jóvenes, adolescentes, niños, niñas y autoridades locales en un espacio de escucha y reflexión.

Con estas acciones, el Módulo Judicial Integrado en Violencia de Jaén reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de garantizar un servicio de justicia más humano, cercano y accesible, en beneficio de las personas más vulnerables y de continuar brindando una gestión al servicio de las personas.