HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Módulo Judicial Integrado de Jaén acerca servicios de justicia a San Miguel de las Naranjas

Durante la jornada se difundió la campaña de lucha contra la violencia hacia la mujer, se desarrolló un taller de sensibilización sobre violencia familiar, y más. 

Durante la jornada, se ofrecieron talleres de sensibilización, asesoramiento legal y atención psicológica. Fuente: Difusión.
Durante la jornada, se ofrecieron talleres de sensibilización, asesoramiento legal y atención psicológica. Fuente: Difusión.

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del 3° Juzgado de Familia Sub especializado en Violencia – Jaén, llevó a cabo el jueves 21 de agosto de 2025 una jornada itinerante en el centro poblado San Miguel de las Naranjas, con el propósito de acercar los servicios de justicia a la ciudadanía y promover una cultura de prevención frente a la violencia familiar.

Esta intervención se enmarca en las Actividades Itinerantes de Prevención de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, previstas en la Ley N.° 30364. La finalidad es contribuir a fortalecer la prevención de la violencia de género, así como fomentar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres y de la población vulnerable.

Durante la jornada se difundió la campaña de lucha contra la violencia hacia la mujer, se colocaron afiches en lugares estratégicos de la localidad, se desarrolló un taller de sensibilización sobre violencia familiar y se brindó atención directa a la población mediante la resolución de consultas, asesoramiento legal, orientación y contención psicológica.

La actividad fue conducida por el juez del 3° Juzgado de Familia Sub especializado en Violencia de Jaén, Dr. Daniel Benites Coronel, junto a su equipo de trabajo, quienes compartieron con padres de familia, jóvenes, adolescentes, niños, niñas y autoridades locales en un espacio de escucha y reflexión.

Con estas acciones, el Módulo Judicial Integrado en Violencia de Jaén reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de garantizar un servicio de justicia más humano, cercano y accesible, en beneficio de las personas más vulnerables y de continuar brindando una gestión al servicio de las personas.

Notas relacionadas
Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

LEER MÁS
Corte de luz HOY en Chiclayo, Lambayeque, del 26 al 29 de agosto: conoce los horarios y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz HOY en Chiclayo, Lambayeque, del 26 al 29 de agosto: conoce los horarios y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

LEER MÁS
Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

LEER MÁS
Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

LEER MÁS
Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Judicialidad

Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota