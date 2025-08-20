HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Se oficializa IV Concurso de Buenas Prácticas en materia de resoluciones judiciales con enfoque de género

Iniciativa institucional organizada con el Programa Nacional para la Implementación de la Ley N° 30364 y la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

Se premiarán resoluciones en dos categorías: violencia de género e igualdad de género. Fuente: Difusión.
Se premiarán resoluciones en dos categorías: violencia de género e igualdad de género. Fuente: Difusión.

El Poder Judicial oficializa el lanzamiento del “Cuarto Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género”. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar y reconocer las prácticas destacadas en el ámbito judicial. Asimismo, busca poner en valor el compromiso y el esfuerzo de jueces y juezas al emitir resoluciones que incorporen criterios vinculados al enfoque de género, alineados con la adecuada aplicación e interpretación de la normativa vigente.

Esta iniciativa institucional es promovida por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, el Programa Nacional para la Implementación de la Ley N° 30364 y la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Todas estas entidades se encuentran firmemente comprometidas en fomentar, destacar y reconocer la labor y dedicación de la judicatura en la lucha contra la discriminación y la violencia en todas sus formas.

Para la edición de este año, se han establecido dos categorías: una centrada en la violencia de género y otra orientada hacia la igualdad de género.

La convocatoria del concurso permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre para recibir postulaciones de juezas y jueces de diversas especialidades dentro de la judicatura de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. También podrán participar representantes de la sociedad civil, del ámbito académico en todo el país y el público en general.

En ese sentido, está dirigido a todas las especialidades del sistema de justicia, por lo que podrán participar resoluciones y sentencias en materia penal, civil, laboral, constitucional, familia u otra donde se haya incorporado de manera explícita y sustancial el enfoque de género, como criterio orientador en las decisiones judiciales emitidas.

En este contexto, cada participante podrá presentar un máximo de tres resoluciones judiciales, ya sea en una categoría específica o en ambas. Es importante señalar que las resoluciones postuladas deben haber sido emitidas entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de julio de 2025.

El comité organizador ha establecido criterios específicos que las resoluciones judiciales deben cumplir para ser consideradas. En esa línea, deben contar con el carácter de consentidas y no haber sido presentadas para evaluación en ediciones anteriores. No obstante, de manera excepcional, se aceptarán aquellas resoluciones que fueron presentadas, pero no evaluadas por no tener la condición de consentidas al momento de su inscripción.

En las resoluciones judiciales emitidas por órganos colegiados, se otorgará el reconocimiento al juez o jueza ponente.

Las personas interesadas en postular deberán descargar y completar la ficha de inscripción, enviándola en formato PDF junto con la resolución postulada al correo electrónico concursocjg@pj.gob.pe, con copia a: kidrogo@pj.gob.pe.

Jurado calificador

El jurado evaluador está integrado por la Dra. Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema titular y presidenta de la Comisión de Justicia de Género; la ex primera ministra y profesora de Derecho en la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú, Violeta Bermúdez Valdivia; y la experta internacional y ex abogada principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa Celorio.

Es importante destacar que este concurso busca resaltar los avances del Poder Judicial en materia de igualdad de género, así como el compromiso de jueces y juezas de distintas especialidades en todo el país para incorporar este enfoque en su labor jurisdiccional.

Para más información y descargar la ficha de inscripción, ingrese al siguiente enlace: https://apps.pj.gob.pe/cjg/?page_id=31158

