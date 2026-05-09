➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 9 de mayo, según Jhan Sandoval

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti este sábado 9 de mayo. Jhan Sandoval te trae su horóscopo diario con predicciones sobre amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco.
¿Quieres saber qué te deparan los astros en el amor, salud y dinero este sábado 9 de mayo? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del sábado 9 de mayo?
- Aries: Aunque pretendas quedarte en casa, finalmente accederás a esa invitación de parte de una amistad para asistir a un evento donde encontrarás un ambiente divertido y estimulante. Lo disfrutarás.
- Tauro: Has tenido constantes altos y bajos emocionales. Una amistad se ha percatado de este estado y tratará de distraerte invitándote a lugares que sabe son de tu agrado. Tu buen ánimo volverá.
- Géminis: No ha servido estar a la defensiva ni predisponerte a discusiones constantes con tu pareja. Hoy recapacitarás y pondrás de tu parte para que vuelva la armonía. Esa persona se sorprenderá.
- Cáncer: Ahora que tienes la tarde libre has las averiguaciones que necesitas para incursionar en esa actividad que llama tanto tu atención. En el amor, tus dudas no te permiten entregarte. Cambia.
- Leo: No le pidas razones o explicaciones a alguien que sabes no es clara en sus intenciones. Sus argumentos te seguirán pareciendo vacíos. Ha llegado el momento de cortar con ella y tomar distancia.
- Virgo: Alguien que se arrepiente del comportamiento que ha tenido contigo se comunicará. Aunque su intención es disculparse y recuperarte sus palabras serán vacilantes y poco claras. Paciencia.
- Libra: Aunque alegre y divertida, esa persona que estás conociendo es poco confiable e inconsistente afectivamente. No te dejes llevar por las apariencias y conócela sin vincular tus sentimientos.
- Escorpio: No sigas argumentando lo que no tiene explicación y discúlpate con esa persona asumiendo los errores cometidos. Basta hacerlo para que terminen las tensiones y puedan reconciliarse.
- Sagitario: Acabas de salir de deudas y el dinero que ha quedado en tus bolsillos no debe de estar a disposición de caprichos tuyos o de algún familiar. Puedes gastar innecesariamente y debes de evitarlo.
- Capricornio: Te cuesta expresar con claridad tus sentimientos, pero ha llegado el momento de hacerlo puesto que esa persona duda de lo que sientes. Habla con sinceridad y propiciarás una reconciliación.
- Acuario: Le estas dando poca importancia a una persona que, si se alejara de tu vida, extrañarías y te sentirías culpable. No esperes vivir una circunstancia de este tipo y valora a quienes te aprecian.
- Piscis: El comportamiento de tu pareja te genera sospechas. Crees que algo oculta, pero no puedes probar nada y esto te genera cierta ansiedad. Habla con ella y exígele que aclara todas tus dudas.