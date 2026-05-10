➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de mayo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te deparan los astros este 10 de mayo? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del domingo 10 de mayo?
- Aries: Te has mantenido al margen de algunas reuniones familiares, pero el evento que hoy reúne a los tuyos será muy divertido. Todos tendrán un comportamiento armonioso y amable contigo. Lo disfrutarás.
- Tauro: Esa discusión que te alejó de un ser querido no debe ser un impedimento para acercarte y disfrutar de este día en familia. Acércate, esa persona también espera limar toda aspereza.
- Géminis: No insistas en saber cosas de un familiar que desea mantener su vida privada al margen de cualquier conversación. Tu curiosidad podría ser malinterpretada. Evita compras innecesarias, ahorra.
- Cáncer: Un familiar podría tocar temas que son sensibles para ti. Evita reaccionar o decir cosas que pueden acarrear un mayor conflicto. Depende de ti que todos pasen un excelente momento. Recuérdalo.
- Leo: No pierdas la mañana en cosas de poca importancia. Las horas pasan rápido y necesitas organizarlo todo para esa reunión que acercará a los más queridos. Pasarás un momento muy divertido.
- Virgo: Aunque la nostalgia por la distancia de algunos seres queridos te acompañe, habrá motivos para celebrar y compartir el día con gente especial. Olvídate de los problemas y trata de relajarte.
- Libra: Esa persona que se mantuvo alejada por haber malinterpretado tus palabras volverá a acercarse. Aún no perdonas su comportamiento, pero evita ser cortante y demuestra el cariño que le tienes.
- Escorpio: Estarás lleno de fuerza y energía positiva para avanzar con todos tus pendientes y liberar la tarde para asistir a esa reunión que reunirá a las personas que amas. Habrá alegrías y diversión.
- Sagitario: Un ser querido que sabe de los conflictos que tuviste con un familiar hará lo posible para que ambos resuelvan sus diferencias y se reconcilien. No pongas barreras y permite el acercamiento.
- Capricornio: Tus actividades te han mantenido alejado de asuntos familiares pendientes de resolverse. Le darás más tiempo a tus seres queridos y, en especial, a ese adulto mayor que tanto te necesita.
- Acuario: No tienes mucho interés en asistir a ese evento familiar que se ha organizado entre los tuyos. Muchas personas esperan tu presencia. Evita tener ningún desaire y date un espacio para compartir.
- Piscis: Recibirás personas en casa. Harás lo posible por sorprender a los que amas con algunos preparativos. Todo saldrá tal y como lo planifiques. Tendrás comunicación con familiares en el extranjero.