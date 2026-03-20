Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Para este viernes 20 de marzo, la astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En sus mensajes, la especialista destacó la importancia de promover diálogos sinceros, afrontar desafíos con creatividad y mantenerse abierta a recibir noticias positivas que podrían surgir de personas o espacios inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, este viernes 20 de marzo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirás un impulso extra de energía, pero conviene canalizarlo con estrategia. En el trabajo podrían aparecer oportunidades inesperadas, mientras que en lo emocional es mejor actuar con calma. Aprovecha para retomar proyectos pendientes y resolver conversaciones que den claridad a tu rumbo.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que buscabas empieza a consolidarse, aunque será necesario aceptar algunos cambios. Es un buen momento para organizar tus finanzas y priorizar lo importante. En el amor, podrían surgir situaciones que te inviten a salir de tu zona de confort; confía en tu capacidad para adaptarte sin perder tu esencia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad y la agilidad mental estarán a tu favor. Mantén la concentración y evita dispersarte en demasiadas tareas. Noticias importantes o encuentros con personas del pasado podrían sorprenderte. Comunicar tus ideas con claridad será clave para aprovechar las oportunidades.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán intensas y demandarán equilibrio. Dedica tiempo al autocuidado y mantén la calma frente a posibles tensiones laborales. Un asunto familiar podría requerir tu atención; escuchar con empatía fortalecerá los vínculos importantes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El liderazgo que proyectas se notará hoy, pero recuerda valorar las opiniones de los demás. Proyectos en grupo pueden rendir frutos y conversaciones sinceras en lo sentimental fortalecerán tus relaciones. Evita imponer tu criterio; la cooperación será tu mejor herramienta.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Resolver pendientes y crear nuevas rutinas te ayudará a avanzar. No te exijas demasiado y reconoce tus logros recientes. Encontrarás soluciones prácticas a problemas recientes y ganarás claridad para planificar a mediano plazo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio dependerá de las decisiones que tomes hoy. Podrías enfrentar situaciones importantes en lo emocional. Escuchar tu intuición y establecer límites claros te permitirá manejar los desafíos con mayor armonía.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy es ideal para cerrar ciclos y soltar lo que ya no aporta a tu vida. Nuevas oportunidades profesionales podrían aparecer, y una revelación en el ámbito personal puede cambiar tu perspectiva. Tu intensidad será una ventaja si la canalizas bien.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La necesidad de expansión se hará sentir. Podrías planear cambios significativos o iniciar algo nuevo. Conversaciones inspiradoras y propuestas distintas te motivarán a dar el siguiente paso. Mantén la mente abierta y receptiva.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El esfuerzo que has puesto empieza a dar frutos, pero no descuides tu bienestar. Reconocimientos inesperados podrían llegar y el tiempo con la familia será valioso. Delegar responsabilidades te permitirá avanzar con más eficacia.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad marcará la jornada. Aprovecha la energía para desarrollar proyectos innovadores y conectar con personas que aporten nuevas ideas. Tus iniciativas podrían crecer más de lo esperado; confía en tu autenticidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad será tu guía. Actividades artísticas o espirituales te resultarán especialmente gratificantes. Mantén los pies en la tierra y evita idealizar situaciones o personas. La introspección y la intuición te ayudarán a tomar decisiones acertadas.