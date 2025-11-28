HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 28 de noviembre. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!

Lee el horóscopo de hoy, 28 de noviembre.
Lee el horóscopo de hoy, 28 de noviembre. | Foto: Composición LR

Los astros traen este viernes 28 de noviembre nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre?

Aries

Tienes muchas cosas en agenda y sientes que no puedes manejarlo todo. Necesitas delegar actividades para que puedas recuperar la calma y la organización. En el amor, vuelve la pasión.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

Tauro

Conversarás con un experto en el tema que te interesa resolver. Hoy recibirás muy buen asesoramiento. En lo personal, no te quedes con ese dolor y busca a esa persona, necesitas reconciliarte.

Géminis

Una persona que te aprecia y con la que trabajaste en el pasado te propondrá realizar juntos un proyecto comercial que será muy exitoso. En el amor, no retomes nada si no estás seguro.

Cáncer

Tus ideas serán claras y tu ejecución inmediata. Lograrás avanzar con muchas cosas que estaban pendientes. Solo evita presionar al entorno. En el amor, trata de no criticar y sé más conciliador.

Leo

No es tiempo de gastar o realizar compras que no son necesarias. Estás recuperándote de malos momentos y aún debes de esperar. En el amor, llega una nueva oportunidad para volverte a enamorar.

Virgo

No pierdas la paciencia. El estrés laboral te haría tomar como muy importantes asuntos que no son trascendentes. Hoy haz el esfuerzo de no perder el buen humor y sigue manteniendo la constancia.

Libra

No permitas que otras personas te sigan recargando de trabajo. Es mucho lo que tienes que hacer y si sumas más responsabilidades podrías colapsar. Pon un límite y lograrás avanzar sin problemas.

Escorpio

Ese problema familiar que te preocupa se resolverá en poco tiempo. Lo realmente importante es tu estado emocional frente a esta situación. No te desbordes ni permitas que nada te afecte.

Sagitario

Tienes una gran energía y muchos deseos de realizar un viaje o de comenzar una capacitación profesional. Te irá muy bien. En el amor, necesitas recuperar la confianza en tu pareja.

Capricornio

Luego de tanto esfuerzo comienzas a ver la cosecha de tu esfuerzo. Será un día positivo, lleno de buenas noticias laborales y económicas. En el amor, vuelve la armonía a tu relación.

Acuario

Llevarás a la práctica ese planteamiento estratégico para resolver una problemática que se ha presentado y acertarás, muchas personas lo reconocerán. En el amor, no te alejes sin dar explicaciones.

Piscis

No dejes para mañana lo que puedes avanzar hoy. El descuido podría generar problemas ya que estás a pocos días de entregar ese trabajo encomendado. Sigue esforzándote y no te distraigas.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 26 de noviembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 25 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025