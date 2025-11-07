➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de noviembre, según Jhan Sandoval

HORÓSCOPO DE HOY DE Jhan Sandoval: qué te deparan los astros este 7 de noviembre. | Foto: Composición LR

Este viernes 7 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre?

Aries

La presión de un superior no te permitirá concentrarte, calma tu mente y podrás manejarlo todo. Superas las dudas, te mostrarás más seguro y dispuesto a iniciar esa historia sentimental.

Tauro

Estás a la espera de cambios que aún no se han producido, es el momento de tomar decisiones. El amor y tu constancia está permitiendo superar los malos entendidos y recuperar la tranquilidad.

Géminis

Luego de tantas tensiones, acudes a la persona correcta, hoy recibirás el apoyo que necesitabas. En lo personal, podrías perder la paciencia con alguien que muestra obstinación. Control.

Cáncer

Aunque parece que no está dando resultado, ese proyecto será más exitoso de lo que esperas, persiste. En lo afectivo, luego de la crisis de esa ruptura, recuperas seguridad y autoafirmación.

Leo

Tendrás que asumir algunos gastos que no habías considerado; no pierdas la calma, podrás organizarte. Una amistad con la que habías discutido te buscará para aclarar malos entendidos, perdona.

Virgo

Podría afectarte la presión o el estrés de un compañero, no personalices nada y todo pasará. Se están resolviendo todos los temas que te habían alejado de tu pareja, vuelve la armonía.

Libra

Termina un período de estancamiento, llega una nueva actividad que exigirá mucho esfuerzo de tu parte. A pesar del amor, no terminas de entenderte con tu pareja, sé más comprensivo.

Escorpio

No te lamentes por esa pérdida y mira las nuevas opciones que se presentan, te permitirán crecimiento. Mientras no domines tus emociones, esa persona seguirá mostrándose distante.

Sagitario

No abandones actividades importantes por dedicarle tiempo a temas intrascendentes, cuidado. En el amor, podrías estar exigiendo las atenciones que no estás brindando, necesitas reflexionar.

Capricornio

Préstale el máximo de atención a cada gestión que realices, evitarás pérdidas, engaños o estafas. Necesita mejorar la comunicación en tu relación, esa persona necesita entenderte.

Acuario

Conversarás con una persona que te ayudará a aterrizar tus ideas, ahora serás más práctico y concreto. No es el momento de aclarar malos entendidos, tu pareja se mostrará obstinada.

Piscis

No fuerces proyectos que aún necesitan ser evaluados y reestructurados, aprende a esperar. Armonía en tu vida familiar y amorosa, es el momento de comunicar todos tus planes y deseos.