Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 28 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La popular astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, martes 28 de octubre de 2025, subrayando la relevancia de propiciar momentos para diálogos sinceros, asumir desafíos con creatividad y estar receptivos a noticias positivas que podrían provenir de personas o lugares inesperados.

Debido a los recientes movimientos energéticos, la astróloga recalcó que esta jornada representa una ocasión clave para tomar decisiones que impactarán tanto en el ámbito profesional como en el personal. También recomendó dejar atrás cargas emocionales, seguir la voz interior y mantener una visión positiva, un mensaje que conecta con miles de sus seguidores en América Latina, especialmente en México y en ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy martes 28 de octubre