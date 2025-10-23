➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de octubre, según Jhan Sandoval
Este 24 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este viernes 24 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 24 de octubre?
- Aries: Intentarás pacificar un ambiente de tensión que surgiría a tu alrededor. Para lograrlo no hagas promesas que no puedas cumplir a la brevedad. Sé claro y todo se manejará de la mejor manera.
- Tauro: Estás aferrándote a algo que por más esfuerzo que hayas puesto no ha brindado los resultados que esperabas. Cierra ese ciclo y encamínate a algo diferente. Es el momento de reinventarte.
- Géminis: Un cambio sorpresivo de planes te obligaría a trabajar con un grupo de personas nuevas. No te muestres tan cortante y acepta el apoyo que recibirás. Necesitas integrarte y socializar.
- Cáncer: Una amistad que confía en tus talentos te ayudará a salir de estado de tristeza en el que te has sumergido por algunos fracasos que experimentaste. Sus palabras te llenarán de fuerza y positivismo.
- Leo: Tendrás la oportunidad para conversar con alguien que tiene información sobre ese tema que deseas realizar. No te desanimes por todo aquello que falta conseguir y sigue luchando por tus metas.
- Virgo: No sigas pensando en aquello que ya no está en tu vida y acepta las nuevas alternativas que están apareciendo. Lo que perdiste ya no tenía sostenimiento, mientras que lo nuevo será prometedor.
- Libra: Estarías siendo muy negativo al contemplar ese problema que te preocupa. Antes de terminar el día, aparecerá alguien que sabrá orientarte. En poco tiempo todo estará encaminado y resuelto.
- Escorpio: Te harán una propuesta que conviene aceptar. Ese nuevo reto que se pondrá al frente te permitirá multiplicar tus ganancias. En el amor, no digas medias verdades, luego podrías complicarte.
- Sagitario: Es posible que desees invertir dinero en un proyecto que no conoces del todo. No es el tiempo de arriesgarte. En lo sentimental, tendrás esa persona al frente. Habla con ella y aclara tus dudas.
- Capricornio: Tienes en mente las soluciones a ese problema, pero el temor a equivocarte en la ejecución estaría haciendo que todo lo dilates y no resuelvas. Toma una decisión, no conviene esperar.
- Acuario: Acércate a esa persona que sabes tiene las herramientas para ayudarte, su apoyo será inmediato y en poco tiempo alcanzarás tus metas. Estarías cerca de concretar un viaje al extranjero.
- Piscis: Tus ideas son brillantes y despiertan la envidia de alguien que hoy intentará desaprobarte frente a tus superiores. Argumenta cada una de tus decisiones y nadie podrá detenerte, recuérdalo.