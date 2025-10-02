HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 3 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente comparte su horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025, donde invita a iniciar diálogos profundos y proyectos nuevos. El día es clave para decisiones vitales.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 3 de octubre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 3 de octubre. | Composición Lr

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente reveló el horóscopo hoy viernes 3 de octubre de 2025. En su mensaje, destacó la relevancia de entablar conversaciones profundas, comenzar nuevos proyectos y estar atentos a posibles noticias favorables provenientes de fuentes inesperadas.

Debido a los recientes cambios energéticos, afirmó que este día será clave para tomar decisiones que impactarán tanto en el ámbito profesional como en el personal. Además, sugirió dejar ir el pasado, seguir la intuición y adoptar una actitud abierta hacia lo positivo, un consejo que sigue resonando entre miles de sus seguidores en América Latina y Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

✨🔮 ¿Es posible REJUVENECER con ENERGÍA? FACELIFT y BARRAS ACCESS con DANIELLA SILES | AstroMood

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 3 de octubre

Mira lo último de

ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora
  • Aries: Hoy podrías enfrentar tensiones familiares o en tu entorno íntimo. Mantén la calma para pensar con claridad. Conversaciones necesarias surgirán. Aprovecha tu energía para resolver pendientes. Respira antes de reaccionar.
  • Tauro: Te sentirás inquieto con la rutina; buscarás experiencias nuevas. Compartir algo distinto unirá más a tu pareja o amigos. Ideas frescas aparecen si rompes esquemas. Abre tu mente a lo inesperado.
  • Géminis: La suerte acompaña tus proyectos e iniciativas soñadas. Tu entusiasmo contagia. Ideal para avanzar en ese plan guardado. Confía en tu intuición.
  • Cáncer: El exceso de trabajo puede agotarte. Escucha tu cuerpo. Tu círculo íntimo te dará claridad. Balancea esfuerzo y descanso. Acepta apoyo si te lo ofrecen.
  • Leo: Tu vida social se activa; disfruta, pero cuida tu energía. En el amor pueden llegar nuevas conexiones. Tu carisma abre puertas. Protege tu círculo cercano.
  • Virgo: Tu esfuerzo empieza a ser reconocido. Tu pareja o amigos te apoyan. En el trabajo: muestra lo que sabes hacer. No escondas tu talento.
  • Libra: Noticias o frutos de proyectos empiezan a manifestarse. Gestos afectivos alegran tu día. La perseverancia da resultados. Sé paciente y firme.
  • Escorpio: Hoy toca cuidar de ti y reorganizar tu energía. Céntrate en lo que te nutre. Disciplina y organización serán clave. Escucha tu necesidad interna.
  • Sagitario: Desafíos laborales requieren tu visión práctica. Tu sabiduría guía a otros. Sé mediador si es necesario. Equilibra lo que das y recibes.
  • Capricornio: Conflictos laborales piden límites claros. Evita malinterpretaciones. No desgastes tu energía en discusiones menores. Prioriza tus metas.
  • Acuario: Hoy estarás receptivo a cambios internos y externos. Experiencias redefinen tus expectativas. Podrías sentir un giro creativo. Escucha a tu alma.
  • Piscis: La claridad y la sinceridad serán tus aliadas. Expresar tus emociones fortalece vínculos. Actúa con decisión. Atrévete a soltar lo que no suma.
Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 2 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 2 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 1 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 1 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 30 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 30 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 2 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 2 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de octubre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de octubre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 1 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 1 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Si ocupo temporalmente el rol de mi jefe, ¿la empresa debe darme un pago adicional? Abogado aclara la situación

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

Reniec anuncia DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes acceden y en dónde se puede tramitar

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 2 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de octubre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Acuña postulará a la presidencia y confirman que renunciará al cargo de gobernador

Elecciones 2026 en riesgo: JNE solicita S/ 372 millones adicionales para los próximos comicios electorales

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025