➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de octubre, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre, con las predicciones más recientes para cada signo zodiacal. Consulta cómo te irá en el amor, salud y trabajo.
El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte su horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre, las predicciones más recientes para los doce signos zodiacales. En estas lecturas podrás conocer qué te aguarda en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán la oportunidad de descubrir si llegó la hora de tomar decisiones trascendentes, aceptar nuevos desafíos o esperar con calma lo que el universo prepara para cada uno.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre?
- Aries: Es posible que paralices una actividad que estabas desarrollando para dedicarle tiempo a un nuevo proyecto. En el amor, le estarías brindando poco tiempo a tu vida amorosa. No lo permitas.
- Tauro: Aquello que deseas iniciar se vería obstaculizado por falta de apoyo. Mejora la relación con tu entorno. En lo sentimental, recupera la confianza en tu pareja y no dejes que los celos te dominen.
- Géminis: Un tema doméstico o familiar te comprometería a gastar una fuerte suma de dinero, organízate y podrás manejarlo. En lo afectivo, no sufras por alguien que sabes no actúa con madurez.
- Cáncer: Recibirás una llamada de parte de alguien que sabe de tus talentos. Es posible que esta persona te haga un ofrecimiento laboral muy favorable. En el amor, no lo dudes y toma la iniciativa.
- Virgo: Surgirá una cancelación inesperada de un viaje que habías planificado. Será un día de imprevistos que sabrás manejar si no vinculas tus emociones. En el amor, esa persona volverá a acercarse.
- Libra: Una persona con mala intención intentará hablar mal de ti, pero no logrará afectarte gracias a la buena relación con tus superiores. En el amor, te liberas de esa mala experiencia sentimental.
- Escorpio: Luego de esa pérdida laboral o económica encontrarás el apoyo que necesitas para recuperarte y conducirte al éxito. En el amor, aclaras las diferencias, vuelve la armonía a tu relación.
- Sagitario: Buscar culpables por esa pérdida económica solo traería desacuerdos y más tensiones. Olvida el mal momento y sigue esforzándote. En el amor, no ignores esa nueva oportunidad sentimental.
- Capricornio: Recibirás una propuesta laboral que será muy positiva, pero es posible que lo evalúes con desconfianza. Arriésgate, será conveniente. En el amor, no seas evasivo y aclara ese problema.
- Acuario: No ignores ese problema familiar que requiere de tu atención. Si lo enfrentas, en poco tiempo volverá la armonía a tu hogar. Recibirás un dinero y podrás realizar pagos que estaban pendientes.
- Piscis: Has estado esforzándote para hacer realidad un nuevo proyecto, pero algo te ha desanimado y no estás dando todo de ti. No dejes que tus ánimos te alejen de tus objetivos y persiste.