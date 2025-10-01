HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cronograma oficial para solicitar retiro AFP
Cronograma oficial para solicitar retiro AFP     Cronograma oficial para solicitar retiro AFP     Cronograma oficial para solicitar retiro AFP     
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de octubre, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre, con las predicciones más recientes para cada signo zodiacal. Consulta cómo te irá en el amor, salud y trabajo.

Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre.
Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre. | Foto: La República

El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte su horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre, las predicciones más recientes para los doce signos zodiacales. En estas lecturas podrás conocer qué te aguarda en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán la oportunidad de descubrir si llegó la hora de tomar decisiones trascendentes, aceptar nuevos desafíos o esperar con calma lo que el universo prepara para cada uno.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre?

Mira lo último de

ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora
  • Aries: Es posible que paralices una actividad que estabas desarrollando para dedicarle tiempo a un nuevo proyecto. En el amor, le estarías brindando poco tiempo a tu vida amorosa. No lo permitas.
  • Tauro: Aquello que deseas iniciar se vería obstaculizado por falta de apoyo. Mejora la relación con tu entorno. En lo sentimental, recupera la confianza en tu pareja y no dejes que los celos te dominen.
  • Géminis: Un tema doméstico o familiar te comprometería a gastar una fuerte suma de dinero, organízate y podrás manejarlo. En lo afectivo, no sufras por alguien que sabes no actúa con madurez.
  • Cáncer: Recibirás una llamada de parte de alguien que sabe de tus talentos. Es posible que esta persona te haga un ofrecimiento laboral muy favorable. En el amor, no lo dudes y toma la iniciativa.
  • Leo: Recibirás una llamada de parte de alguien que sabe de tus talentos. Es posible que esta persona te haga un ofrecimiento laboral muy favorable. En el amor, no lo dudes y toma la iniciativa.
  • Virgo: Surgirá una cancelación inesperada de un viaje que habías planificado. Será un día de imprevistos que sabrás manejar si no vinculas tus emociones. En el amor, esa persona volverá a acercarse.
  • Libra: Una persona con mala intención intentará hablar mal de ti, pero no logrará afectarte gracias a la buena relación con tus superiores. En el amor, te liberas de esa mala experiencia sentimental.
  • Escorpio: Luego de esa pérdida laboral o económica encontrarás el apoyo que necesitas para recuperarte y conducirte al éxito. En el amor, aclaras las diferencias, vuelve la armonía a tu relación. 
  • Sagitario: Buscar culpables por esa pérdida económica solo traería desacuerdos y más tensiones. Olvida el mal momento y sigue esforzándote. En el amor, no ignores esa nueva oportunidad sentimental.
  • Capricornio: Recibirás una propuesta laboral que será muy positiva, pero es posible que lo evalúes con desconfianza. Arriésgate, será conveniente. En el amor, no seas evasivo y aclara ese problema.
  • Acuario: No ignores ese problema familiar que requiere de tu atención. Si lo enfrentas, en poco tiempo volverá la armonía a tu hogar. Recibirás un dinero y podrás realizar pagos que estaban pendientes.
  • Piscis: Has estado esforzándote para hacer realidad un nuevo proyecto, pero algo te ha desanimado y no estás dando todo de ti. No dejes que tus ánimos te alejen de tus objetivos y persiste.  
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 30 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 30 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 29 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 29 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

¿Quién es Pequeño J? El presunto criminal hallado en un tráiler que transportaba pescado tras evadir a la justicia

Visa para Estados Unidos sube de precio: extranjeros pagarán hasta US$ 442 desde el 1 de octubre

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 30 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota