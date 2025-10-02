➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de octubre, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre, con las predicciones más recientes para cada signo zodiacal. Consulta cómo te irá en el amor, salud y trabajo.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 30 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte su horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre, las predicciones más recientes para los doce signos zodiacales. En estas lecturas podrás conocer qué te aguarda en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán la oportunidad de descubrir si llegó la hora de tomar decisiones trascendentes, aceptar nuevos desafíos o esperar con calma lo que el universo prepara para cada uno.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de octubre, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre?
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
- Aries: La vida está dando un giro muy positivo, el que habías esperado siempre. No dejes que tu orgullo te haga lapidar esa oportunidad que se ha puesto al frente. Si la rechazas, luego te arrepentirías.
- Tauro: Recibirás un dinero, úsalo para saldar esa deuda que tanto te preocupaba. Si lo destinas a otras cosas, luego tendrías problemas para saldar pendientes. En el amor, no evadas a esa persona.
- Géminis: Tendrás que abandonar una actividad para dedicarte a otra que requiere desplazamientos y mucho esfuerzo. Será un día muy agotador, pero sabrás manejarte y tendrás éxito.
- Cáncer: Tu excesiva desconfianza te hace tomar con mucho escepticismo el apoyo que desean brindarte el entorno. No cortes tus alianzas y confía, solo así podrás resolver los problemas que enfrentas.
- Leo: Las acciones injustas o poco responsables de un compañero te impulsarían a realizar críticas que serían tomadas con intolerancia. No pierdas la diplomacia si deseas ser escuchado y entendido.
- Virgo: No actúes de forma intolerante con las personas que quieres. Hay maneras de hacerte entender, pero hacerlo de una forma autoritaria solo te alejaría de los que más amas. Debes evitarlo.
- Libra: Vuelve el optimismo y el deseo por luchar por tus objetivos. Hoy tendrás el apoyo de una persona que tiene toda la intención de orientarte por el camino que más te conviene. Escucha sus consejos.
- Escorpio: Has analizado esa pelea y las consecuencias que ha traído a tu vida familiar. Te darás cuenta que no era necesario decir cosas tan duras y buscarás a esa persona para pedirle disculpas.
- Sagitario: No permitas que la observación o expectativa que el entorno ha puesto sobre ti te genere inseguridad. No es el momento de dudar, si confías en tu capacidad alcanzarás todos los objetivos.
- Capricornio: Cortas lazos con una persona que constantemente hace comentarios negativos sobre los proyectos que deseas realizar. Alejarte de su influencia te hará ver el panorama positivamente.
- Acuario: En medio de una situación crítica aparecerán las personas correctas y las soluciones adecuadas para que salgas con éxito de todos tus problemas. Recibirás un dinero, no lo malgastes.
- Piscis: No quieres soltar lo que has conseguido hasta el momento, pero será indispensable hacer sacrificios si deseas ver avances profesionales y económicos. No te estanques y apuesta por lo nuevo.