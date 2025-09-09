HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 9 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, martes 9.

Lee el horóscopo de hoy, 9 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 9 de septiembre. | Foto: La República

Hoy, 9 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 9 de septiembre?

  • Aries: Tienes ideas nuevas con las que terminarás por convencer a esa persona con la que deseas cerrar esa sociedad comercial. En el amor, luego de ese alejamiento surge nuevamente la reconciliación.
  • Tauro: La presión que tienes por parte de esa persona que te reclamará ese dinero que te prestó te obligará a atender este asunto y pagar ese pendiente. Gracias a las gestiones que realices todo lo resolverás.
  • Géminis: Tendrás el apoyo de compañeros para resolver ese problema laboral que estás afrontando. En el amor, esa persona se disculpará por haber dudado de ti. Te pedirá otra oportunidad.
  • Cáncer: No te tortures por la lentitud de algunos procesos. Aunque pareciera todo detenido, en realidad, las cosas están avanzando, pero a una velocidad distinta de lo esperado. Sigue insistiendo.
  • Leo: Cambios en tu agenda te obligarían a trabajar con personas con las que no tienen mucha relación laboral. Tienes que esforzarte para poder entenderte con el grupo y así avanzar de manera exitosa.
  • Virgo: Por más que muestres cifras e información concreta, un superior podría ser bastante obstinado y no convencerse con tus argumentos. Sé paciente y deja que el tiempo le haga ver la realidad.
  • Libra: Puedes atender muchos asuntos a la vez y dejar de lado esa conversación que será orientativa para tus compañeros o colaboradores. No descuides la comunicación y evitarás complicaciones.
  • Escorpio: Te encargarán un nuevo proyecto. Necesitas de personas talentosas a tu lado para poder manejarlo bien. Hoy se incorpora alguien que tiene capacidad y muchos deseos de colaborar contigo.
  • Sagitario: Terminan los retrasos. Recibes el apoyo de una persona influyente, gracias a su ayuda lograrás orientar tus planes y concretarlos con éxito. En el amor, llega una nueva oportunidad para enamorarte.
  • Capricornio: Cuidado con tus palabras y con la imposición que puedes mostrar con alguien que es bastante sensible. Se trata de un ser querido que puedes lastimar sin darte cuenta. Contrólate y sé empático.
  • Acuario: Ciertas actitudes evasivas te harán desconfiar de una persona a la que le habías encomendado proyectos y asuntos de gran importancia. Detectarás su error y le pedirás explicaciones.
  • Piscis: Buscarás información para dirigir con más claridad tus planes. Es posible que te la brinde una persona con las que habías trabajo en otros proyectos. Temas familiares se pondrán al frente para ser resueltos.
