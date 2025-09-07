HOYSuscripcion LR Focus

Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 8 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 8.

Lee el horóscopo de hoy, 8 de septiembre.
Foto: La República

Hoy, 8 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre?

  • Aries: Tienes identificado a quien por debajo intentaba afectarte, sé estratégico y superarás cualquier ataque. Tu atractivo y seguridad aumentan, solo evita mostrar un excesivo orgullo o autosuficiencia. 
  • Tauro: Serás firme en tus ideas y proyectos, solo evita discutir con aquellas personas que piensan distinto a ti. En lo personal, te sentirías presionado a realizar cosas por amor, establece tus límites.
  • Géminis: Tu labor empieza a destacar, a tu favor estará el reconocimiento y las posibilidades de ascenso laboral. En lo afectivo, no te conviene agobiarte ni sufrir por amor, suelta lo que no conviene.
  • Cáncer: Llegarán noticias que podrían alterar tu agenda, tendrás que acelerar tus actividades para atender otras urgencias. Hoy aclaras dudas y le das una nueva oportunidad a la persona que amas.
  • Leo: No te sientes cómodo con la situación que estás enfrentando, es el momento de tomar decisiones. Evita descargar tensiones con tus seres queridos, necesitas mostrar más armonía y tolerancia.
  • Virgo: Recibirás el apoyo de personas que te ayudarán a resolver aquellos temas que se habían complicado. Te alejas de discusiones y malos entendidos, buscarás un espacio para meditar en soledad.
  • Libra: Deberás enfrentar situaciones complejas, pero gracias a tu experiencia todo lo resolverás a tiempo. No le estás dejando mucho espacio a la vida personal. Cuidado, alguien podría reclamar.
  • Escorpio: Pensarás en abandonar una actividad que no te ha resultado lucrativa para dedicarte a algo diferente. Te darás un tiempo para soltar problemas y despejar tu mente, necesitabas relajarte.  
  • Sagitario: Llega una oferta que podrías descartarla sin meditar bien en sus beneficios, cuidado con tus decisiones. Es el momento de definir un camino en tu vida sentimental, evita las ambigüedades.
  • Capricornio: Iniciarás un proyecto que será exitoso, gracias a tu constancia lograrás consolidar tu economía. Pondrás condiciones para continuar con esa relación, no seas extremo en tus medidas.
  • Acuario: Tu habilidad te permitirá resolver en poco tiempo un asunto que complicaba a tu grupo laboral. Necesitas un espacio en soledad para resolver temas pendientes, tu entorno te comprenderá.
  • Piscis: Sabrás adaptarte a las necesidades del entorno, tu paciencia te permitirá recuperar el buen clima laboral. Armonía y estabilidad en tu vida sentimental, valora este momento y será duradero.
