➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 1.
Hoy, 1 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 1 de septiembre?
- Aries: Estás cerca de hacer realidad ese viaje o proyecto tan importante, solo necesitas ser paciente y afrontar algunas dificultades que surgirán en el camino. Sé constante y todo lo concretarás.
- Tauro: No aceleres procesos que requieren de tiempo y una observación minuciosa, hacerlo te conduciría a errores. En el amor, no tomarás a la ligera los errores de tu pareja. Hoy pondrás condiciones.
- Géminis: Luego de un período de incertidumbre recibes esa respuesta de cambio que tanto esperabas. En lo sentimental, no seas radical y toma a bien las críticas de tu pareja. Te ayudarán a mejorar.
- Cáncer: Estarás cerca de una persona de poder o influencias. Aprovecha el contacto para proponer las ideas que deseas desarrollar. En el amor, habrá un momento de intensidad y pasión.
- Leo: No estás encontrando la estrategia correcta para solucionar un problema laboral. Evita insistir con técnicas no están resultando y asesórate. De esta manera hallarás salidas viables e inteligentes.
- Virgo: Te sentirás a gusto tanto con tu entorno como con las actividades que vienes realizando, lo que te permitirá realizar tu labor con excelencia. En el amor, te esforzarás por estabilizar tu relación.
- Libra: Esa inversión que piensas realizar sería acelerada, puesto que aún ignoras detalles importantes. Espera y evalúa con calma. En el amor, no pierdas el control de tus emociones y espera.
- Escorpio: El día te exigirá rapidez y precisión en cada gestión que realices. Es posible que converses sobre un aumento salarial o préstamo al cual deseas acceder. La respuesta será positiva.
- Sagitario: No estarías manejando la inteligencia emocional y podrías pasar por encima de los sentimientos de un familiar al realizar comentarios tan directos. Cuida tus palabras y evitarás resentimientos.
- Capricornio: Has logrado lo que tanto buscas y ahora sientes culpas o cuestionamientos, puesto que no era lo que habías imaginado. Asume esa nueva responsabilidad y esfuérzate, será conveniente.
- Acuario: Es posible que paralices algunas actividades por atender temas familiares o bien, ayudar a alguien que requiere de tu apoyo. En el amor, no dependas emocionalmente de esa persona.
- Piscis: No estás logrando los objetivos económicos que habías previsto para estas épocas y esto estaría desanimándote. Hoy habrá alguien que te ayudará a replantear tu estrategia y todo mejorará.