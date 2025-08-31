HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 1.

Lee el horóscopo de hoy, 1 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 1 de septiembre. | Foto: La República

Hoy, 1 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 1 de septiembre?

  • Aries: Estás cerca de hacer realidad ese viaje o proyecto tan importante, solo necesitas ser paciente y afrontar algunas dificultades que surgirán en el camino. Sé constante y todo lo concretarás.
  • Tauro: No aceleres procesos que requieren de tiempo y una observación minuciosa, hacerlo te conduciría a errores. En el amor, no tomarás a la ligera los errores de tu pareja. Hoy pondrás condiciones.
  • Géminis: Luego de un período de incertidumbre recibes esa respuesta de cambio que tanto esperabas. En lo sentimental, no seas radical y toma a bien las críticas de tu pareja. Te ayudarán a mejorar.
  • Cáncer: Estarás cerca de una persona de poder o influencias. Aprovecha el contacto para proponer las ideas que deseas desarrollar. En el amor, habrá un momento de intensidad y pasión.
  • Leo: No estás encontrando la estrategia correcta para solucionar un problema laboral. Evita insistir con técnicas no están resultando y asesórate. De esta manera hallarás salidas viables e inteligentes.
  • Virgo: Te sentirás a gusto tanto con tu entorno como con las actividades que vienes realizando, lo que te permitirá realizar tu labor con excelencia. En el amor, te esforzarás por estabilizar tu relación.
  • Libra: Esa inversión que piensas realizar sería acelerada, puesto que aún ignoras detalles importantes. Espera y evalúa con calma. En el amor, no pierdas el control de tus emociones y espera.
  • Escorpio: El día te exigirá rapidez y precisión en cada gestión que realices. Es posible que converses sobre un aumento salarial o préstamo al cual deseas acceder. La respuesta será positiva.
  • Sagitario: No estarías manejando la inteligencia emocional y podrías pasar por encima de los sentimientos de un familiar al realizar comentarios tan directos. Cuida tus palabras y evitarás resentimientos.
  • Capricornio: Has logrado lo que tanto buscas y ahora sientes culpas o cuestionamientos, puesto que no era lo que habías imaginado. Asume esa nueva responsabilidad y esfuérzate, será conveniente.
  • Acuario: Es posible que paralices algunas actividades por atender temas familiares o bien, ayudar a alguien que requiere de tu apoyo. En el amor, no dependas emocionalmente de esa persona.
  • Piscis: No estás logrando los objetivos económicos que habías previsto para estas épocas y esto estaría desanimándote. Hoy habrá alguien que te ayudará a replantear tu estrategia y todo mejorará.
