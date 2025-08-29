➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto.
Hoy, 30 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto?
- Aries: Estás a la espera de un dinero que no llega a tus manos. No desesperes y busca otras fuentes para cubrir aquellos pendientes que tienes. Si aclaras tu mente, llegarán rápidamente las soluciones.
- Tauro: Te has alejado de personas negativas y esto te ha hecho muy bien. Hoy te sentirás cómodo contigo mismo y con el nuevo entorno que te rodea. Es posible que realices un viaje corto.
- Géminis: Han finalizado algunas cosas en tu vida y esto te genera cierta tristeza e inestabilidad emocional. Hoy tendrás cerca a una persona que te aprecia mucho, sus consejos te ayudarán a mejorar.
- Cáncer: Has estado perdiendo el control de tus emociones, lo que te ha llevado a actuar con mucha intensidad frente a tu pareja. Cambia esta actitud, puesto que podría tomar cierta distancia.
- Leo: Estarías cargando con muchos miedos e ideas subjetivas que podrían conducirte a tomar malas decisiones. Hoy no te dejes llevar por ningún arranque, ya que cortarías con un lazo importante.
- Virgo: Aunque estés en tu derecho de reclamar, es importante que uses las palabras adecuadas para que esa persona entienda tu punto de vista. Si lo haces, habrá comprensión y una reconciliación.
- Libra: No te dejes llevar por el resentimiento ni devuelvas la acción que tuvo esa persona contigo. Hacerlo te pondría en ese nivel que alguna vez juzgaste. Muestra madurez en cada uno de tus actos.
- Escorpio: Esa persona se mostrará atenta y hará lo posible por no perder la comunicación contigo. No te bloquees ni tomes distancia, ya que también te interesa conservar el lazo que los une.
- Sagitario: No cortes de forma radical con esa relación solo por tus sospechas. Necesitas argumentos válidos para una decisión tan categórica. Habla con esa persona y exígele que sea transparente.
- Capricornio: Recibirás un mensaje de alguien que piensa en ti y desea acercarse. No te cierres a la oportunidad de volver a enamorarte. Cierras el día en un agradable encuentro con amistades o familia.
- Acuario: Tendrás varias gestiones que te mantendrán en constante actividad. Muchas de ellas serán placenteras y las disfrutarás. Se comunicará contigo una persona que ya no te generaría tanto interés.
- Piscis: Deseas que tus promesas sean efectivas para reconciliarte con esa persona y, para este fin, dirías cosas que difícilmente puedas cumplir. Básate en la verdad, solo así confiará en tus palabras.