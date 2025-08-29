HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Reniec dejará de emitir DNI azul y amarillo
Reniec dejará de emitir DNI azul y amarillo     Reniec dejará de emitir DNI azul y amarillo     Reniec dejará de emitir DNI azul y amarillo     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 30 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 30 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 30 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de agosto, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto?

  • Aries: Estás a la espera de un dinero que no llega a tus manos. No desesperes y busca otras fuentes para cubrir aquellos pendientes que tienes. Si aclaras tu mente, llegarán rápidamente las soluciones.
  • Tauro: Te has alejado de personas negativas y esto te ha hecho muy bien. Hoy te sentirás cómodo contigo mismo y con el nuevo entorno que te rodea. Es posible que realices un viaje corto.
  • Géminis: Han finalizado algunas cosas en tu vida y esto te genera cierta tristeza e inestabilidad emocional. Hoy tendrás cerca a una persona que te aprecia mucho, sus consejos te ayudarán a mejorar.
  • Cáncer: Has estado perdiendo el control de tus emociones, lo que te ha llevado a actuar con mucha intensidad frente a tu pareja. Cambia esta actitud, puesto que podría tomar cierta distancia.
  • Leo: Estarías cargando con muchos miedos e ideas subjetivas que podrían conducirte a tomar malas decisiones. Hoy no te dejes llevar por ningún arranque, ya que cortarías con un lazo importante.
  • Virgo: Aunque estés en tu derecho de reclamar, es importante que uses las palabras adecuadas para que esa persona entienda tu punto de vista. Si lo haces, habrá comprensión y una reconciliación.
  • Libra: No te dejes llevar por el resentimiento ni devuelvas la acción que tuvo esa persona contigo. Hacerlo te pondría en ese nivel que alguna vez juzgaste. Muestra madurez en cada uno de tus actos.
  • Escorpio: Esa persona se mostrará atenta y hará lo posible por no perder la comunicación contigo. No te bloquees ni tomes distancia, ya que también te interesa conservar el lazo que los une.
  • Sagitario: No cortes de forma radical con esa relación solo por tus sospechas. Necesitas argumentos válidos para una decisión tan categórica. Habla con esa persona y exígele que sea transparente.
  • Capricornio: Recibirás un mensaje de alguien que piensa en ti y desea acercarse. No te cierres a la oportunidad de volver a enamorarte. Cierras el día en un agradable encuentro con amistades o familia.
  • Acuario: Tendrás varias gestiones que te mantendrán en constante actividad. Muchas de ellas serán placenteras y las disfrutarás. Se comunicará contigo una persona que ya no te generaría tanto interés.
  • Piscis: Deseas que tus promesas sean efectivas para reconciliarte con esa persona y, para este fin, dirías cosas que difícilmente puedas cumplir. Básate en la verdad, solo así confiará en tus palabras. 
Notas relacionadas
AstroMood: Jhan Sandoval conducirá programa de OtroMood sobre la astrología, el tarot y más

AstroMood: Jhan Sandoval conducirá programa de OtroMood sobre la astrología, el tarot y más

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 29 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 29 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 28 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 28 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de agosto, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 29 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de agosto, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota