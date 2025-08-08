HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto.


Lee el horóscopo de hoy, 9 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 9 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 9 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto?

  • Aries: Estás logrando la confianza y la seguridad necesaria para resolver tus problemas, esto te permitirá tener las ideas claras y ejecutar acciones sin ninguna duda. Hoy cortas con asuntos negativos.
  • Tauro: Tendrás una gran energía, lo que te permitirá resolver todo lo pendiente y dedicarles más tiempo a las personas que amas. Llega una buena noticia que alegrará y unirá más los lazos familiares.
  • Géminis: Algunas gestiones te harían salir de casa varias veces, organízate bien y podrás resolverlo todo exitosamente. No descuides tu vida personal, alguien está notando distancia de tu parte.
  • Cáncer: Necesitas aclarar las diferencias que tienes con esa amistad. Es posible que te hayas reservado impresiones que no te han resultado agradables y si las comunicas, esa persona se disculpará.
  • Leo: Estarías sobrecargándote de trabajo y responsabilidades sin ponerte ningún límite; piensa en tu bienestar y trata de darte un espacio para descansar, el desgaste excesivo solo estaría afectándote.
  • Virgo: Las cosas están cambiando, vuelve ese clima armonioso que necesitabas para dialogar con esa persona y reconciliarte. Solo evita imponer tu punto de vista y trata de mostrarte más flexible.
  • Libra: A pesar del orgullo que muestra esa persona, en el fondo, sabes que sus sentimientos son sinceros y es cuestión de tiempo para que reflexione. No tomes decisiones radicales, aprende a esperar.
  • Escorpio: Aunque esa mala experiencia amorosa está quedando atrás y hoy te rodea otro tipo de personas o situaciones, el temor a sufrir te pone en un estado defensivo innecesario, debes evaluar.
  • Sagitario: Te sentirás en armonía contigo mismo, esto te permitirá unirte a tus seres queridos compartiendo momentos de paz y alegría. Llegan mensajes de amor, momento ideal para reconciliarte.
  • Capricornio: Los comentarios de esa persona han sido inoportunos y hoy te buscará para disculparse y conservar la buena relación. No guardes rencor y trata de perdonar, te sentirás mejor.
  • Acuario: Un familiar expresará su cariño abierta y espontáneamente, pero es posible que tu reacción sea un tanto fría y distante. Romper tus barreras y muestra tus sentimientos, es el momento.
  • Piscis: Estarías a la espera de una comunicación que no llegaría, tienes que tomar iniciativas y acercarte a esa persona que aún amas. Si das el primer paso, ambos podrán dialogar y reconciliarse.
