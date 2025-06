Mujer de Bangladesh denuncia a su esposo por abuso doméstico y él amenaza con deportarla tras casarse en Nueva York

Una inmigrante bangladesí de 31 años se encuentra en peligro de ser deportada luego de haber acusado a su esposo de abusos en la relación. La joven, que llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante para cursar una maestría en tecnología de la información, conoció a su expareja a través de Facebook. Según indica, poco después de su llegada, el sujeto le envió un mensaje intentando iniciar conversación, al cual ella contestó con un like. Más tarde, la contactaría nuevamente para invitarla a salir.

Así, lo que empezó como un encuentro casual para atender un espectáculo en Broadway se transformó rápidamente en una relación amorosa que los llevó a casarse un 14 de febrero del año pasado en el ayuntamiento de Nueva York, en una sencilla ceremonia. Más tarde, el hombre solicitaría una tarjeta de residencia (green card) para que su esposa pudiese mudarse a Brooklyn a vivir con la familia de él. Ahora, poco más de un año después, la mujer ha decidido separarse luego de denunciar abusos en la relación.

La mujer, quien solicitó a la CBS que no se revelase su identidad, comentó que al inicio todo parecía prometedor. "Me compré un vestido por internet, no muy elegante, unos zapatos blancos, una tiara y flores", recordó, "yo sonreía solo con verlo. Se sentía muy bien". Sin embargo, cuenta que rápidamente se vio envuelta en diversas situaciones de violencia física y verbal, incluso con incidentes en los que tuvo que llamar a la Policía. Finalmente, cuando llegaron los agentes, la mujer fue llevada a una sala de Emergencias.

Su expareja le envía mensajes amenazantes

En el hospital, el personal encargado le alcanzó un listado sobre lo que constituye la violencia doméstica y le aconsejaron reportar lo ocurrido. Así, tras su separación, la joven cortó todo tipo de conversación con su expareja y se fue a vivir con su hermana, quien reside en Connecticut. Sin embargo, poco tiempo después, el hombre se contactaría con ella para amenazarla a través de mensajes.

"(...) Yo intenté advertirte. Es todo lo que diré. Te recuerdo que tú eres mi esposa y yo soy el encargado de tu situación (migratoria)", se puede leer en los mensajes mostrados por la mujer. "Por Ley no puedes simplemente irte. Como ciudadano americano, tú eres mi responsabilidad. Lo siento, pero te lo advertí", finaliza. Además, también envió mensajes similares a su hermana, en los que advertía que se comunicaría con las autoridades migratorias para denunciarla.

Mujer corre peligro de ser deportada luego de denunciar a su esposo por abuso doméstico. Fuente: CBS

Situación de inmigrantes en Estados Unidos

Esta situación ocurre en un contexto de aumento de redadas migratorias y amenazas de deportación en todo Estados Unidos, con políticas de control migratorio cada vez más estrictas. Así, los ciudadanos con una situación vulnerable respecto a su estado migratorio que se encuentran en un contexto de violencia doméstica son los más susceptibles a este tipo de amenazas por parte de sus abusadores.

La joven, quien confesó que vive con miedo constante y que incluso ha sido afectada en su desempeño laboral, ya ha pedido una visa bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), la cual permite a familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes solicitar estatus migratorio de manera independiente si se encuentran o se han encontrado en medio de una situación de abuso, un proceso que podría tardar más de tres años debido a la cantidad de solicitudes que llegan.

¿Cómo pedir ayuda?

Si te encuentras en una situación de violencia y necesitas ayuda, puedes comunicarte de manera completamente anónima con la Línea Nacional de Atención sobre Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o 1-800-787-3224. Además, puedes enviar un mensaje de texto con la palabra START al 88788 o chatear en TheHotline.org.