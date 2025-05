Recientemente, 3 inmigrantes chilenos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una redada en un club nocturno en Colorado Springs, que presuntamente operaba de manera clandestina y que habría sido un punto de encuentro para miembros del Tren de Aragua y MS-13, según las autoridades.

De acuerdo con los informes, los detenidos fueron sometidos a un trato hostil por parte de las autoridades, quienes, según su testimonio, les advirtieron que no saldrían con vida si no obedecían las órdenes. La redada en Colorado, que involucró a más de 100 detenidos, formó parte de las intensas operaciones de la DEA y otras agencias contra los clubes nocturnos que supuestamente funcionan como lugares de trabajo para inmigrantes indocumentados.

DEA realiza redada en club nocturno de Colorado: ICE detiene a más de 100 inmigrantes

El operativo en Colorado del 27 de abril fue llevado a cabo por la DEA, en conjunto con ICE, y tuvo como objetivo desmantelar redes de trabajo clandestino que explotan a inmigrantes sin papeles en regla. Durante la redada, más de 100 personas fueron detenidas, muchas de ellas inmigrantes que se encontraban trabajando en el club nocturno sin la documentación adecuada.

Según los informes, más de 300 agentes de diversas agencias, como el FBI, ICE, ATF, IRS y el Departamento de Seguridad Nacional, estuvieron involucrados en un operativo realizado alrededor de las 3:00 a.m. del domingo 27 de abril, en las cercanías de Academy Boulevard y Airport Road. Esta operación forma parte de una investigación vinculada con el tráfico de drogas, la prostitución y otros delitos violentos.

Chilenos arrestados denuncian trato inhumano del ICE

Durante la redada del, 3 ciudadanos chilenos, oriundos de la Región de Valparaíso, fueron arrestados el domingo 27 de abril en un club de Colorado Springs. Natalia Gallardo (26), Carolina Zamorano (46) y Rubén Montenegro (44), fueron detenidos por agentes del ICE y llevados en custodia.

En sus testimonios, los chilenos aseguran que fueron amenazados por ICE si no acataban las órdenes. Tal y como mencionó Natalia en llamada con su familia el pasado viernes: “Nos dijeron que no saldríamos vivas si no obedecíamos. Yo solo quería volver a mi casa, no tengo antecedentes, no hice nada malo”.

Además, los detenidos habrían sido sometidos a maltratos físicos, como relató el padre de Natalia, David Gallardo en un medio chileno. Él contó que la noche del 26 de abril, su hija y amigos "fueron a la fiesta para relajarse, como un día sábado normal, y en la madrugada (del 27) se toparon con ese operativo donde la sacaron con gas pimienta, reventaron el local, los apuntaron con armas, la botaron al suelo, le hicieron orinarse en su propia ropa en el momento que los trasladaban… la han tratado pésimo, de una forma como si fuera una criminal".

Asimismo, David Gallardo indicó que "no fue una redada, fue una cacería". "Fueron con el cuento de que era una operación contra el Tren de Aragua, pero eso es mentira. Yo fui al local donde detuvieron a mi hija y tenían un guardia armado, cobraban entrada, pedían identificación. No era un local clandestino y ahí mismo, sin aviso, los arrestaron", agregó el señor.

Chilenos indocumentados fueron detenidos pero no tenían antecedentes

Los 3 chilenos se encontraban trabajando en el país. Mientras que Gallardo se desempeña cuidando niños, Zamorano y Montenegro (que son pareja), son profesora y técnico de herramientas. La madre de Carolina, Beatriz Bravo, relató: "Mi hija se fue en 2019, Rubén ya había viajado antes. Lo hicieron como muchos lo hacen, con la ilusión del sueño americano para buscar algo mejor. Querían tener una casa porque aquí en Chile arrendaban, entonces pensando en el futuro se fueron a trabajar y ahora pasan por esto".

Además, la señora contó que luego del arresto no han recibido mayor información sobre los inmigrantes. "Desde entonces no sabemos nada, no tenemos nada claro. Yo recién el viernes pude hablar un rato con ella", lamentó Beatriz.

Por su parte, el padre de Natalia Gallardo indicó: "Natalia no es parte de ninguna banda. Y si quieren revisar, que revisen. No tiene ni multa de tránsito. Pero allá, en vez de justicia, hay marketing político: necesitan mostrar que están limpiando, que atrapan delincuentes, y nuestros hijos son los que pagan el precio".

Operativo en club de Colorado buscaba a integrantes del MS-13 y el Tren de Aragua

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, declaró en X que las investigaciones revelaron que el club era frecuentado por miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13. El Gobierno de Donald Trump ha adoptado una postura firme contra estas organizaciones, tratándolas como grupos terroristas internacionales. Sin embargo, el agente especial de la DEA, Jonathan Pullen, afirmó en una rueda de prensa que, en el momento, era imposible determinar cuántos de los detenidos pertenecen a estos grupos criminales.

Dentro del club, también se encontraba una docena de militares en activo, algunos de ellos como clientes y otros trabajando como guardias de seguridad del lugar, según confirmó un portavoz de la DEA. Estos individuos fueron arrestados y su futuro ahora será decidido por la División de Investigación Criminal del Ejército. Además, se confirmó que el establecimiento no contaba con licencia para operar ni para vender alcohol. Las autoridades informaron que se confiscaron varias armas de fuego y drogas, incluyendo cocaína rosada, también conocida como tusi.