Lo que parecía el inicio de una posible amistad terminó siendo uno de los delitos más sorpresivos y horribles en la historia de Estados Unidos. Todo comenzó con Boobie Jo Stinnett cuando conoció a Lisa Montgomery durante una exposición de perros en 2004. Ambas tuvieron una buena primera interacción que decidieron continuarlo mediante foros en línea relacionados con las crianzas de perros.

Para esto, Bobbie Jo Stinnett era una criadora de perros, por lo que Montgomery fingió querer adoptar a un animal. Sin embargo, todo era parte de un macabro plan en contra de la Bobbie, quien estaba embarazada. Una vez llegada para supuestamente comprar un perro, la mujer reveló sus verdaderas intenciones y decidió atacar a la embarazada hasta dejarla inconsciente y arrebatarle el feto del propio vientre.

¿Cómo ocurrió el asesinato a la embarazada que le robaron su bebé?

El asesinato de la criadora de perros provino tras realizar una cesárea de forma muy violenta. Lisa Montgomery no tuvo otras opciones que usar un cuchillo de cocina para abrirle el abdomen a su víctima, según la fiscalía. A pesar de ello, Stinnett logró recuperar la consciencia por un corto periodo, pero terminó siendo estrangulada tras intentar defenderse.

Luego de protagonizar una escena devastadora al ser encontrada en el suelo un charco de sangre, la criadora de perros fue llevada a un hospital con esperanzas de salvarle la vida. Sin embargo, no hubo posibilidades de lograrlo y fue declarada muerta en el centro médico, informó CBC News.

¿Por qué decidió robar el bebé recién nacido de una embarazada?

Para un mayor contexto de la asesina, en ese entonces, ella estaba casada con Kevin Montgomery y buscaba usar el bebé de Boobie Jo Stinnett para ganar la custodia de dos de sus cuatro hijos, añadió AP News. Su nivel de determinación la llevó hacer creer a su esposo que el bebé en brazos era suyo y que había dado a luz, según Topeka Capital-Journal.

Por otro lado, durante la desaparición del bebé tras la muerte de la verdadera madre, las autoridades decidieron emitir una "Alerta Amber". Tras algunas investigaciones, todo apuntó a la casa de Montgomery y la recién nacida, Victoria Jo, pudo sobrevivir dando una pequeña buena noticia en medio de un caso tan trágico. La recién nacida fue llevada con su padre, Zeb Stinnett, en el hospital, mientras la asesina fue arrestada.

¿Cuándo ocurrió la ejecución de Lisa Montgomery?

Lisa Montgomery fue sentenciada a recibir la pena máxima luego de cometer un delito tan aterrador. Entonces, con 52 años, fue ejecutada mediante la utilización de la inyección letal el 13 de enero de 2021, acorde a AP News. De esta forma, pasó a convertirse en la primera mujer ejecutada por el gobierno federal desde 1953.

No obstante, para llegar a ese final decisivo para la asesina se tuvo que pasar por distintas etapas. En un comienzo, el jurado determinó de forma unánime la pena de muerte para la acusada. De hecho, la ejecución estaba programada para diciembre de 2020, pero un juez federal decidió suspenderlo ante la duda de si realmente tenía una enfermedad mental muy fuerte para ser ejecutada, dijo CNN.

Tras tantas idas y venidas, la Corte Suprema no dio su brazo a torcer y dio visto bueno a la decisión tomada por las autoridades. Incluso, los familiares de Montgomery y su propio abogado lucharon para que Donald Trump les extienda la mano, pero no tuvieron resultados a favor y no pudieron evitar su pena de muerte.