Policía se hizo pasar por sicario y mujer lo intentó contratar para asesinar a su exesposo: el hombre está bajo vigilancia especial

Esta historia sucedió en Tennesse con el arresto de Angelia Solomon el viernes 11 de abril, según People. Ella fue acusada de solicitar la comisión de un asesinato en primer grado contra un expresentador de WSMV, su exesposo Aaron Solomon, señaló el Departamento de Policía de Franklin. Angelia contactó a un policía encubierto que se hizo pasar por un sicario y ambos se reunieron el 11 de abril alrededor de las 2:15 p. m.

En ese momento, ella le informó que deseaba acabar con la vida de Aaron contratando a un sicario. Por lo tanto, le prometió un pago a futuro al agente encubierto y le brindó la matrícula de su auto como garantía. Tras esto, le explicó como podría localizar a su exesposo compartiendo posibles lugares de trabajo y hasta su vivienda, indicó la declaración jurada.

Fotografía policial de Angelia Solomon. Foto: People.

¿Qué medidas tomaron las autoridades sobre la mujer que intentó asesinarlo?

Tras estos acontecimientos, las agentes no tuvieron otra opción que detenerla y llevarla ante las máximas autoridades. La mujer actualmente se encuentra en prisión bajo una fianza de miles de dólares, exactamente sería US$500.000.

Aparte de ello, la detenida por intentar asesinar a su esposo tiene prevista una comparecencia delante del tribunal para una audiencia de reducción. La fecha implantada para ello es el martes 15 de abril, añadió People.

¿Cómo fue la relación entre el hombre y la mujer años atrás?

El vínculo de Angelia Solomon y Aaron Solomon ha pasado por distintas situaciones polémicas de acusaciones y enfrentamientos. El punto de quiebre fue la muerte del hijo, Grant Solomon en 2020. Aaron estaba presente aquella vez cuando su hijo fue atropellado por su camioneta, según The Tennessean. A pesar de que el informe oficial determinó que fue un accidente, Angelia y la hermana de Grant no estaban de acuerdo con ello.

Por otro lado, la exesposa decidió declarar públicamente que su exesposo había asesinado a su hijo Grant Solomon en una entrevista con NewsNation. Las autoridades fiscales del condado no culparon a Aaron de las acusaciones, ya que no se encontró una evidencia fehaciente. No obstante, esa no fue la única polémica contra el expresentador de televisión porque su hija Gracie Solomon lo acusó de abuso sexual en un vídeo subido a YouTube, pero no hubo pruebas para sustentar los reclamos de Gracie.

Angelia sufrió limitaciones para ver a sus hijos luego de que documentos judiciales de 2014 mencionaron sus acusaciones sin fundamento suficiente contra Aaron e, incluso, se habló sobre problemas de salud mental, reveló ABC News. Por lo tanto, ella solo podía ver a sus hijos por seis horas en toda la semana, lo cual ocasionó disputas legales y públicas.