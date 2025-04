En abril de 2018, un lamentable incidente puso fin a los sueños de una mujer identificada como Molly Watson que soñó en sellar un supuesto verdadero amor en una boda con temática de Disney, contó ABC News. Molly Watson y James Addie, el prometido, planificaron esta ceremonia, pero el desenlace de esta historia no fue el esperado para ambos.

Dos días antes de oficializar su amor, el prometido decidió acabar con la vida de su pareja. Tras ello, un conductor fue quien encontró el cadáver abandonado en una carretera dentro de un vehículo con un disparo en la nuca, acompañado de su certificado de matrimonio en el asiento de atrás. El hombre que hizo este fuerte hallazgo descubrió la escena: "Cuando la vi, juro que se me paró el corazón. Me di cuenta que no se movía".

¿Cuál fue la condena dictada en contra del feminicida?

El hallazgo del cuerpo dio paso a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, logrando destapar no solo al prometido como el gran culpable, sino que también una doble vida en secreto. Luego de su detención, James Addie enfrentó la justicia y fue declarado culpable de homicidio de primer grado y acción criminal armada, según People.

Por lo tanto, la decisión final sobre su condena por parte del juez fue de que enfrentaría una pena de cadena perpetua sin alguna posibilidad de obtener la libertad condicional. Sumado a eso, le dictaron una condena de 10 años adicionales por asesinato y 20 años por delito de acción criminal armada, añadió la revista.

¿Cómo comenzó esta trágica historia de amor?

La pareja se conoció siete años antes del macabro asesinato previo a la boda. Molly y James cumplían las funciones de agentes peninteciaros en el Centro Correccional del Área de Moberly en el estado de Misuri, informó ABC News. Fue en ese lugar donde la víctima cayó en los brazos de quien creía que era la pareja de su vida, pero lamentablemente desconocía el trágico futuro que le esperaba.

Luego de pedirle matrimonio en 2018, el hombre decidió planear junto con su pareja una boda con temática de Disney. Acorde a las declaraciones de la amiga de la víctima, Chrystal Graves-Yazici, este evento generaba mucha emoción en Watson.

Con el asesinato cometido por el prometido, las investigaciones abrieron paso para descubrir una doble vida de él. Y es que Addie nunca fue sincero con Watson, ya que mantenía otra relación mucho antes de iniciar la de ambos. Incluso, aseguró que se había divorciado de su supuesta ex esposa, Melanie Addie, y que ella había fallecido en un accidente de tráfico. Por si fuera poco, Addie tampoco sabía de la doble vida del hombre hasta que ocurrió el caso de Molly Watson.