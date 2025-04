En el estado de Florida se vivió una historia preocupante que engloba una familia. Dos padres fueron víctimas de su propia hija, quien los apuñalo luego de pedirle que se mude a otro lugar. La mujer fue identificada como Christina Anne Adams, de 33 años, y fue sentenciada a dos cadenas perpetuas consecutivas tras asesinar a su padre e intentar asesinar a su madre, la única en sobrevivir, por el juez Timothy McCourt.

Tras el final del caso, Walter Forgie, fiscal estatal adjunto jefe del Quinto Circuito Judicial, comentó que el deber de ellos, las autoridades, es encontrar la justicia para las víctimas, otorgando un cierre con un sabor agradable a cada una de sus demandas. Por ello, él consideró que la historia entre los padres y la hija es un ejemplo de ello debido a que otorgaron una pena severa a la persona responsable.

¿Cómo dieron las autoridades con el crimen de la joven con 2 cadenas perpetuas?

Fue gracias a una llamada al 911 como las autoridades pudieron atender el incidente notificado como un apuñalamiento que recién ocurrió el 16 de septiembre de 2022, señalo la Fiscalía Estatal del Quinto Circuito Judicial.

El lugar de los hechos fue una residencia ubicada en la cuadra 100 de SE 70th Terrace en la ciudad de Ocala. Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion encontraron a los padres de Christina Anne Adams en el domicilio con muchas heridas realizadas con un arma blanca. Lamentablemente, Richard Langer, padre de la asesina, no sobrevivió al brutal ataque, pero antes de morir logró informar a los agentes que su hija fue responsable del ataque.

¿Cuáles fueron las declaraciones de la esposa de la asesina y cómo influyó en su detención?

Una vez que las autoridades fueron informadas de la identidad de la atacante, Christina Anne Adams fue detenida junto con su esposa en una parada de tráfico. Durante sus declaraciones, la esposa de la acusada contó que se encontró con su pareja luego de realizar algunas cosas pendientes, indicó la fiscalía. De hecho, la esposa dejo en claro que no vio nada raro en Christina y mucho menos le comunicó sobre algún incidente.

Finalizada la anterior charla, Christina no tuvo tanta suerte ante las autoridades debido a que notaron rápidamente que sus declaraciones no coincidían con su esposa. Por lo tanto, la mujer no tuvo mayor remedio que confesar el crimen en donde especificó que apuñaló varias veces a sus padres, dijo ABC News. Sin embargo, el acto no quedó ahí debido a que buscó la forma de eliminar posibles pruebas y abandonó el lugar para cambiarse de ropa, y realizar algunas compras.