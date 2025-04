Ganó US$30 millones en la lotería y decidió ayudar a personas en Florida: falsa fanática suya acabó con su vida

Fue en el año 2006 cuando una victoria en la lotería ocasionó un gran cambio en la vida de Abraham Shakespeare tras adquirir US$30 millones en el estado de Florida, dijo People. Al decidir por el monto en forma de pago único, terminó recibiendo US$17 millones al instante. Algo peculiar en Abraham fue que decidió compartir su triunfo de cara al público, cosa no vista usualmente en los ganadores de esta clase de concursos.

Fue tanta la intención de colaborar con las personas de Florida que había ciudadanos que se acercaban a Abraham por su propia cuenta, señaló la periodista Deborah Mathis. Entonces, el ganador tomó la increíble decisión de empezar a pagar hipotecas y entre otras cosas más sin ánimos de recibir algo a cambio, contó ABC News.

¿Cuándo desapareció el ganador de US$30 millones en la lotería en Florida?

Las acciones de caridad que realizaba Abraham Shakespeare era inspirador para muchos, pero también lo mantenía en la mira de personas interesadas y muy mal intencionadas. Fue en 2009, cuando el hombre desapareció por completo sin conocimiento de nadie. Las alarmas comenzaron a sonar cuando dejo de contestar llamadas y no aparecía en público, comentó People.

La gran victoria seguida de un gesto honorable y recordado por mucha gente, terminó causando su muerte. Las autoridades encontraron su cuerpo debajo de una losa de concreto en el patio trasero de Dorice Moore en enero 2010. Al revisar el cuerpo, los resultados indicaron que fue asesinado por dos disparos en el pecho, añadió ABC News. Por lo tanto, se decidió iniciar investigaciones en contra de la mujer, quien se autodenominó "confidente" y "biógrafa" de Shakespeare.

¿En qué momento la falsa fanática llegó a la vida de Abraham Shakespeare?

Dorice "Dee Dee" More y Abraham Shakespeare tuvieron un vínculo previo a su lamentable asesinato. La historia de los dos inició cuando ella decidió acercarse al ganador de la lotería para supuestamente escribir un libro sobre su vida. More llegó a contactar con el hombre luego de ser presentados por el agente inmobiliario de este último, contó People.

"Dee Dee" le comunicó a Abraham que estaba interesada en narrar el gran giro que tuvo su vida al pasar de ser un trabajador informal a una persona millonaria y que ayudaba a las personas. Sin embargo, poco a poco empezó con su plan al intentar entrometerse en los temas financieros del hombre, a tal punto de ofrecerse como ayudante.

Al final, More consiguió su cometido al convertirse en la persona encargada de recaudar fondos, gestionar pagos y declarar en nombre del ganador. No obstante, pasado el tiempo, Abraham inició a desconfiar de ella, causando que More tome la drástica decisión de asesinarlo y ocultar su cadáver, según los fiscales. Tras esto, la mujer no tuvo mejor decisión que retirar un US$1 millón de la cuenta de Shakespeare para comprarse vehículos de lujos y tomarse unas vacaciones.

¿Cuál fue la condena en contra de Dorice "Dee Dee" Moore?

El proceso judicial en contra de la falsa fanática de Abraham Shakespeare tuvo como fecha final en diciembre de 2012. Luego de varios desde el fatídico asesinato, las autoridades la condenaron por cargos de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de cadena perpetua sin poder demandar una libertad condicional. A pesar de ser condenada, la asesina no mostró algún remordimiento al respecto, contó ABC News.

La situación no quedó ahí debido a que presentó una última apelación con relación a su condena en 2023. Aquel año, ella acusó que el proceso fue manchado por corrupciones policiales y posibles vínculos entre las personas encargadas de la investigación del caso y redes pertenecientes al mundo del narcotráfico. Las acusaciones no cambiaron nada porque las autoridades tiro abajo sus denuncias.