Cada tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa en todo el Perú y los ciudadanos obtendrán descuentos importantes por la ocasión para degustar este exquisito plato. De igual manera, la Asociación Peruana de Avicultores ya se encuentra preparado para esta fecha.

¿Dónde puedo comer el pollo a la brasa ilimitado?

Actualmente, existe la moda del ‘all you can eat’ o barra libre, el cual hace posible repetir el plato las veces que sea necesario a un precio económico. Por si fuera poco, el pollo a la brasa se ha sumado a esta tendencia para el gusto de los peruanos. Esta opción es solo para consumir en el restaurante, no para llevar.

La Granja Azul

Uno de los restaurantes en donde nació este popular plato, también cuenta con barra libre. A 89 soles por persona se puede degustar el pollo a la brasa, papas fritas, ensalada y la bebida de manera ilimitada. Este también cuenta con una porción de anticuchos que solo se pide una vez.

Dirección: Carretera Central Km. 11.5, Santa Clara, Ate Vitarte

La Granja Azul es una de las pollerías más antiguas del Perú. Foto: Tripadvisor

Sabor Barrio

La pollería Sabor Barrio ofrece un ‘all you can eat’ a 45 soles por persona . Este consiste en el pollo a la brasa, salchipapa y chaufa ilimitado, no incluye bebida ni ensalada. Sin embargo, al solo estar disponible para comer en el restaurante, si se deja algo de cualquiera de estos platos, se debe pagar 20 soles adicionales como penalidad.

Dirección: Av. Nicolás de Piérola 208, Barranco

Una de las combinaciones favoritas de los peruanos es pollo a la brasa con chaufa. Foto: captura de YouTube/Sin Palta

La 28

Este restaurante ofrece la barra libre a S/ 39,9, el cual viene con el pollo a la brasa con papas, ensalada y arroz chaufa. Para que haya bebida ilimitada se deben pagar S/ 5 adicionales. Al igual que la opción anterior, este también trae una penalidad de S/ 20 si se deja comida . Esto solo está disponible de sábados a domingos desde la 1.00 p. m. a 3.00 p. m.

Dirección: Av. 48 de julio 1420, Miraflores