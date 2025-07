Universitario quiere seguir invicto. Este jueves 31 de julio, la 'U' jugará ante Atlético Grau en el Estadio Monumental por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro será especial porque marcará el regreso de Raúl Ruidíaz al coloso de Ate después de varios años. Seguramente, la 'Pulga' hubiese deseado que su vuelta sea vistiendo los colores cremas, pero esta vez tendrá que buscar un triunfo para sumar 3 puntos y apoyar al Patrimonio de Piura.

En una reciente conversación con la prensa nacional, reconoció que tiene muchas emociones encontradas por volver al Estadio Monumental. No obstante, esto no hace que se desvíe de su objetivo: conseguir la victoria para Atlético Grau. "Buscaremos un buen resultado", declaró.

Ruidíaz contundente sobre volver al Monumental para jugar contra Universitario

"Vuelvo después de hace como 8 o 9 años. Hay muchas emociones encontradas que habrán mañana, pero bueno, buscaremos un buen resultado. De todas maneras hemos trabajado muy bien, venimos muy descansados porque el partido ante ADT se suspendió, así que creo que saldremos con todo", señaló en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Además, contó que suele afrontar este clase de compromisos de forma distinta. Eso sí, no se preocupa por lo que pasará o cómo será el trámite del encuentro, ya que considera que es un partido más.

"Yo en lo personal tengo una manera diferente de afrontar esta clase de partidos. No me preocupo tanto ni me enfoco tanto ni me ando metiendo cosas en la cabeza, simplemente dejo que pase. Mañana será un partido más, nada más, así que tenemos que salir victoriosos", agregó.

¿Cuándo juega Universitario vs Grau por el Torneo Clausura 2025?

El cotejo entre Universitario vs Atlético Grau por la fecha 3 del Torneo Clausura 2025 se disputará este jueves 30 de julio en el Estadio Monumental. El partido iniciará a las 9.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de GOLPERU.