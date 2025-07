El último domingo 6 de julio, Universitario se impuso por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso en el Cusco y ya acaricia el título del Torneo Apertura 2025. El único gol del partido llegó a través de Aldo Corzo, quien volvió a ser titular. En zona mixta, Guillermo Duró, técnico del 'Garci', habló sobre lo que fue el partido ante la 'U'. El estratega argentino aseguró que la escuadra crema no le generó muchas ocasiones de gol, por lo que se va con una sensación armaga, ya que siente que no debió perder.

Asimismo, resaltó el esfuerzo de sus dirigidos y contó lo que el réferi Bruno Pérez le dijo en esa jugada polémica del gol de Corzo, donde previamente se reclamó falta, pues un futbolista de la 'U' se apoya en un rival cuando salta para cabecear.

DT de Deportivo Garcilaso opinó tras derrota ante Universitario

"Una amargura bárbara, no me patearon al arco y perdí. Tuvimos tres o cuatro ocasiones para convertir. Hicimos un gran partido, con mucha entrega, muy bien planteado. Hicimos sentir incómodo a la 'U'. La jugada del gol quizá fue la polémica. El árbitro me dijo que el jugador de ellos gana la posesión y que no hay un empujón o falta agresiva sobre mi futbolista", narró Duró.

El técnico del conjunto cusqueño remarcó que pese a que Universitario se caracteriza por anotar muchos goles, contra ellos no pudieron generarles diversas ocasiones. Además, calificó el arbitraje como "normal".

"Jugamos contra el posible campeón, es el equipo que más goles a favor tiene y no me creó una situación de gol con 25 goles a favor que tienen, con los jugadores y el entrenador que los dirige. Me voy mal porque no debimos irnos con las manos vacías. Fue un arbitraje normal, no fue polémico", añadió.

Tabla de posiciones Torneo Apertura tras la penúltima fecha